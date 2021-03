Dust Mobile lance Dust Wide, le premier forfait mobile pour la sécurité

La sécurité de nos données numériques ne concerne pas uniquement nos sessions de surf sur le web. Les communications mobiles sont aussi très importantes. Et elles doivent être protégées comme il se doit.

Dust Mobile est un opérateur français peu connu du grand public spécialisé dans la cyberdéfense des télécommunications mobiles. Celui-ci annonce aujourd’hui le lancement de Dust WIDE, le premier forfait mobile dédié aux professionnels. Assez logiquement, résilience et protection des communications sont au cœur de ce forfait pas comme les autres.

Dust Mobile lancé son forfait Dust WIDE

Voilà donc une option supplémentaire pour les professionnels à la recherche de protection pour leurs communications mobiles. Sans aucune application à installer, les abonnés au forfait Dust WIDE bénéficie d’une protection robuste et dynamique (contre les attaques sur les réseaux mobiles, les attaques des cartes SIM, les tentatives d’intrusion, les applications malveillantes, virus et autres ransomwares), une couverture de service 2G, 3G, 4G LTE et (progressivement) 5G dans 204 pays, avec pas moins de 627 réseaux partenaires et d’une supervision de la sûreté et une gestion en temps réel de la flotte de SIM à distance.

Le tout premier forfait mobile pensé et conçu pour la sécurité des communications mobiles

Fort du succès de Dust WORLD, Dust Mobile innove avec Dust WIDE, intégrant par défaut toute la sécurité de Dust WORLD dans un forfait de communication mobile cellulaire, un forfait qui a été pensé et conçu pour répondre aux besoins de protection de la vie privée comme professionnelle des personnes les plus exposées. Ce qui explique que, pour l’heure, le forfait n’est accessible qu’aux professionnels.

La carte SIM Dust WIDE est compatible avec n’importe quel appareil pouvant accueillir une carte SIM et vous couvrira dans toutes les situations : au bureau comme en télétravail, en déplacement à l’étranger, dans les transports. Les personnes exposées et autres VIP, quant à elles, n’ont alors plus besoin de changer d’appareil, d’installer une application ou autre. Simplicité et facilité.

Le forfait Dust WIDE est disponible dès à présent pour les professionnels en France métropolitaine à partir de 59 € par mois (la carte SIM sécurisée et la mise en service sont facturées en sus 89 €). Sont compris avec l’abonnement : la sécurité Dust, la connectivité mobile dans 204 pays, des SMS/MMS illimités en Europe, un pack de données en Europe (selon le forfait) et des tarifs avantageux pour les communications hors forfait dans le monde entier.