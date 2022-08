Duolingo va proposer des exercices de mathématiques et d’entraînement cérébral

Duolingo va proposer des leçons de mathématiques aux plus jeunes ainsi qu'un entraînement cérébral. Le zoulou fait son apparition.

Duolingo est un service très populaire qui permet aux utilisateurs d’apprendre une langue étrangère. La méthode, très efficace, tire profit des appareils mobiles, avec des exercices rapides, pour un résultat intéressant en peu de temps. Aujourd’hui, l’entreprise annonce étendre son domaine d’activités en proposant des exercices d’un autre genre. Explication.

Duolingo va proposer des leçons de mathématiques aux plus jeunes

Duolingo organisait tout récemment son événement annuel Duocon, l’occasion de dévoiler aux yeux du monde ce sur quoi elle travaille. Parmi les plus gros projets en chantier, on citera notamment une app baptisée Duolingo Math, laquelle marque la première excursion en dehors de l’apprentissage des langues.

ainsi qu’un entraînement cérébral

L’application Duolingo Math est composée de deux éléments principaux. Le premier est un cours de mathématiques, pensé et conçu pour les enfants à l’école primaire. Comme l’on pourrait s’y attendre avec ce genre de problématiques et dans la droite lignée de l’application principale, Duolingo propose des leçons de mathématiques très courtes, toujours dans un esprit de jeu. L’app dispose aussi d’une composante d’entraînement cérébral visant les utilisateurs âgés de 13 ans et plus. L’idée est de vous aider à améliorer vos compétences en maths et vos techniques de réflexion dans la vie de tous les jours.

Le zoulou fait son apparition

Duolingo ajoute aussi une nouvelle langue à son catalogue. Il s’agit du zoulou, l’une des langues comptant le plus de locuteurs en Afrique australe. Duolingo explique que l’introduction du zoulou s’inscrit dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la conscience culturelle des langues moins étudiées et en danger de disparition.

De plus, l’entreprise offrira un aperçu d’un gros redesign à venir pour Duolingo ABC, une app pour apprendre à lire et à écrire. La Duocon fournira aussi un certain nombre de détails concernant de futures fonctionnalités sociales. L’une d’entre elles est baptisée Friends Quest. Duolingo espère que cela permettra d’offrir encore davantage de fun aux utilisateurs qui tentent d’atteindre leurs objectifs d’apprentissage.