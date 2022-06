Duolingo envahit le métavers

La première application d'apprentissage des langues au monde arrive sur les plateformes Roblox et Decentraland.

Déjà célèbre pour repérer et relancer sans relâche les apprenants en langues afin qu’ils fassent leurs leçons, Duo la chouette verte sera désormais présente sur Roblox, un univers virtuel où les utilisateurs peuvent créer et jouer à des jeux ainsi que partager des expériences avec leurs amis, et sur Decentraland, un monde virtuel alimenté par la blockchain et appartenant à ses utilisateurs.

Can't believe I built an entire @roblox game just to make sure you do your lessonhttps://t.co/CBdM6aG05d pic.twitter.com/UgLHHNX6ZE

— Duolingo (@duolingo) June 27, 2022