Duolingo ajoute une offre familiale et cinq nouvelles langes à son catalogue

Duolingo fait le plein de nouveautés avec, entre autre, un forfait famille, de nouvelles langues, de nouveaux exercices et une nouvelle application à venir pour les mathématiques.

Durant sa conférence annuelle Duocon, Duolingo a annoncé plusieurs mises à jour pour son application d’apprentissage des langues. Parmi les nouveautés, l’introduction d’un forfait famille qui offre un accès à Duolingo Plus pour un maximum de six personnes avec un seul et unique abonnement.

Ce forfait propose des avantages intéressants comme les cœurs illimités – pour pouvoir continuer d’apprendre plus longtemps après avoir fait des erreurs – et une option pour préserver votre série de leçons continues si vous manquez une journée. Les abonnés ne verront par ailleurs aucune publicité dans l’application. Parmi les nouvelles fonctionnalités, un hub dans lequel il est possible de visualiser toutes ses erreurs et un Niveau Légendaire avancé pour éprouver vos connaissances linguistiques.

Forfait famille, nouvelles langues, nouveaux exercices et une nouvelle application à venir

Le forfait famille coûte environ 120 $ par an mais il n’y a actuellement aucune option de paiement mensuel. Le forfait standard, quant à lui, coûte 80 $ par an ou 13 $ par mois. Vous pouvez ajouter des comptes sur des appareils partagés en toute simplicité et suivre la progression des membres de votre famille.

Par ailleurs, Duolingo espère faciliter l’apprentissage des langues non basées sur l’alphabet latin, comme le japonais, le coréen, le russe, le grec, l’arabe et l’hindi. L’entreprise annonce qu’elle a mis au point de nouveaux genres d’exercices pour aider les utilisateurs à mieux appréhender ces langues basées sur des pictogrammes.

Et dans le même temps, cinq nouvelles langues feront leur apparition très bientôt : le créole haïtien, le zoulou, le xhosa, le tagalog et le maori. Duolingo a travaillé avec l’organisation sud-africaine Nal’ibali pour les cours de zoulou et xhosa.

“Pendant des années, nous avons travaillé à élever le status des langues sud-africaines en créant et distribuant des histoires de grande qualité pour les enfants”, déclarait la COO de Nal’ibali Katie Huston dans un communiqué. “S’associer avec Duolingo pour créer ces exercices est une autre étape dans l’élévation et la protection de nos langues locales, tout comme les partager avec de nouveaux publics tout autour du monde.”

Duolingo travaille aussi sur une application pour enseigner les mathématiques de niveau élémentaire. Cette application utilisera les mêmes méthodes que pour l’apprentissage des langues et devrait arriver l’année prochaine. Duolingo améliore par ailleurs son algorithme d’intelligence artificielle BirdBrain, la rendant semble-t-il capable de créer des leçons personnalisées à un niveau de difficulté adapté.