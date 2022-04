Dune : Spice Wars arrive sur Steam avec un accès anticipé

Mélange entre entre stratégie en temps réel et mécaniques 4X, Dune : Spice Wars de Shiro Games propose une oppose intense entre les factions Atreides, Harkonnen, Smugglers ou Fremen (chacune ayant ses propres points forts et faiblesses) sur la planète déserte d’Arrakis, la seule source de la ressource la plus précieuse de l’univers créé par l’écrivain Franck Herbert, à savoir l’épice. Les joueurs devront équilibrer la puissance militaire, l’infiltration, l’influence politique ainsi que la production de ressources d’une maison pour la mener vers la suprématie du désert.

Shiro Games and Funcom are proud to announce that our 4X real-time strategy game Dune: Spice Wars has an Early Access Release Date!

Players can take their first steps upon the dunes of Arrakis when it releases on Steam, April 26th!

Wishlist now – https://t.co/J8eSFQ2VIi pic.twitter.com/Rlj2VL2G1H

— Dune: Spice Wars (@DuneSpiceWars) April 6, 2022