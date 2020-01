Dune : le long-métrage de Denis Villeneuve sortira le 23 décembre

Le conflit entre Harkonnen et Atréides s'apprête à être dévoilé, d'ici 11 mois seulement.

L’œuvre de science-fiction Dune est un cycle de romans crée et richement développé par Frank Herbert entre 1963 et 1985, avant que son fils Brian Herbert et Kevin J. Anderson ne prennent le relais pour préciser l’univers, ajouter des préquelles, etc. Adapté une première fois au cinéma en 1984 par David Lynch avec Kyle MacLachlan et Virginia Madsen, l’univers eu droit à une seconde adaptation, télévisuelle cette fois, en 2000. Cette fois John Harrison était aux commandes, avec William Hurt, Alec Newman et Saskia Reeves dans 3 épisodes pour une durée totale de quatre heures et vingt-cinq minutes. En 2016, on apprenait que Legendary projetait de réaliser un nouveau long-métrage, une rumeur rapidement confirmée, avant de voir le projet confié au réalisateur Denis Villeneuve. Depuis, les nouvelles sont rares, bien qu’on sache désormais que le talentueux Timothée Chalamet incarnera Paul Atreides.

Une distribution d’ensemble remarquable

Chalamet sera accompagné devant la caméra par une tripotée d’acteurs et actrices expérimentés : Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones), Zendaya (Spider-Man: Homecoming), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Rogue Nation, Mission: Impossible – Fallout), Dave Bautista (Les gardiens de la galaxie, Avengers, Blade Runner 2049), Oscar Isaac (Ex Machina), Josh Brolin (Sicario, No Country of Old Men), Charlotte Rampling (Swimming Pool, 45 ans) et Javier Bardem (Skyfall, Everybody Knows).

Une sortie prévue en décembre

On apprend aujourd’hui via Clubic que Warner Bros. a profité de la French Convention pour officialiser la date de sortie du film de Denis Villeneuve en salles obscures : le 23 décembre 2020. Le choix du réalisateur par Legendary Pictures a de quoi laisser optimiste, d’autant que le Canadien était dès le début motivé pour s’en charger. Reste bien entendu à voir de combien de films sera composée la nouvelle saga et si Villeneuve en réalisera l’intégralité ou non.