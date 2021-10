Dune : la suite du film de Denis Villeneuve est attendue pour octobre 2023

La deuxième partie de la nouvelle adaptation de Dune au cinéma est officiellement annoncée et datée.

Sans surprise, la suite de Dune a été validée pour une sortie au cinéma d’ici le 20 octobre 2023, avec le retour du réalisateur, producteur et co-scénariste Denis Villeneuve. Le long-métrage avec les comédiens Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin et Zendaya affiche déjà plus de 220,74 millions de dollars de recette au box-office, avec une ouverture à 41 millions de dollars, après plus d’un mois d’exploitation et une sortie sur le service de streaming HBO Max. Si l’adaptation par David Lynch, en 1984, du roman de 412 pages de Frank Herbert, paru en 1965, regroupait toute l’histoire en un seul film, Villeneuve a toujours eu l’intention de répartir son reboot sur deux films.

This is only the beginning… Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

“Je viens de recevoir des informations de Legendary Pictures selon lesquelles nous allons officiellement de l’avant avec la deuxième partie de Dune“, a déclaré le cinéaste Denis Villeneuve. “C’était un de mes rêves d’adapter le Dune de Frank Herbert, et je dois remercier les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros pour avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début“. Un porte-parole de Legendary Pictures ajoute : “Nous sommes heureux d’officialiser la deuxième partie de Dune… Elle sera une fois de plus basée sur les incroyables livres écrits par Frank Herbert. Nous ne serions pas arrivés à ce point sans la vision extraordinaire de Denis Villeneuve et le travail incroyable de son équipe, des scénaristes, de notre casting stellaire, de nos partenaires chez Warner Bros, et bien sûr des fans !”

“Denis Villeneuve a conçu un film à la fois visuellement extraordinaire et émotionnellement transportant, comme en témoigne son succès mondial tant sur le plan critique qu’au box-office“, a déclaré Toby Emmerich, président de Warner Bros Picture. “Nous sommes ravis de poursuivre ce voyage avec Denis, ses acteurs et son équipe, ainsi que nos partenaires de Legendary, et nous avons hâte de présenter le prochain chapitre de ce récit épique dans les salles obscures en octobre 2023.”

