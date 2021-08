Dune : la nouvelle adaptation du roman de science-fiction culte s’illustre avec une bande-annonce

Le réalisateur Denis Villeneuve sublime l'oeuvre de l'auteur Frank Herbert.

L’histoire de Dune tourne autour du conflit entre Harkonnen et Atréides pour “l’Épice”, une drogue qui prolonge la vie humaine, immunise contre les poisons et procure des facultés mentales surhumaines, en plus de rendre possible la navigation interstellaire. C’est la seule source de la substance la plus précieuse de l’Imperium et elle se trouve sur la planète désertique Arrakis où les vers de sable géants attaquent toute source de vibrations. Voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement, Paul Atreides, fils et héritier du duc Leto Atréides, sera amené à être le Mahdi des Fremen, le messie qui suscitera le jihad et les libérera de l’oppression de l’Imperium.

Le casting est composé de Timothée Chalamet (Beautiful Boy, The King, Little Women), Rebecca Ferguson (The Snowman, Doctor Sleep, Men in Black International), Oscar Isaac (The Addams Family, Triple Frontier, Star Wars VII à IX), Josh Brolin (Everest, Only the Brave, The Legacy of a Whitetail Deer Hunter), Stellan Skarsgard (Mamma Mia! Here We Go Again, Out Stealing Horses, The Painted Bird), Dave Bautista (Bushwick, Final Score, Army of the Dead), Stephen McKinley Henderson (Fences, Manchester by the Sea, Lady Bird), Zendaya Coleman (Spider-Man, The Greatest Showman, Duck Duck Goose), Chang Chen (Ryu San, Forever Young, Savage), David Dastmalchian (The Domestics, Bird Box, Jay and Silent Bob Reboot), Sharon Duncan-Brewster (Shoot the Messenger, Three and Out, Blooded), Charlotte Rampling (Red Sparrow, Last Words, Benedetta), Jason Momoa (Once Upon a Time in Venice, Braven, Aquaman) et Javier Bardem (The Gunman, Loving Pablo, Everybody Knows).

Un trailer pour le remake de Dune

Dune sera diffusé au cinéma dès le 15 septembre prochain en France, puis le 22 octobre 2021 aux États-Unis, et en VOD pendant 31 jours sur la plateforme HBO Max.

Denis Villeneuve a réalisé le film sur un scénario qu’il a coécrit avec Eric Roth et Jon Spaihts, d’après le roman de Frank Herbert. Denis Villeneuve a également produit le film avec Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo. La production exécutive est assurée par Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt et Kim Herbert.