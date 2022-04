DuckDuckGo supprime les principaux sites pirates de ses résultats de recherche

DuckDuckGo fait disparaître nombre de sites pirates de ses résultats de recherche pour s'éviter de futures batailles juridiques.

DuckDuckGo est un moteur de recherche – et un navigateur web depuis peu – très intéressant à bien des égards, notamment parce qu’il protège votre vie privée et vos données personnelles. Cela ne veut pour autant pas dire qu’il fait la promotion, d’une quelconque manière, des contenus illégaux. Certains sites pirates bien connus ont ainsi récemment purement et simplement disparu des résultats de recherche du moteur.

DuckDuckGo continue sa chasse aux contenus louches, si l’on peut dire, et cela s’étend désormais aux contrebandiers numériques. TorrentFreak a en effet découvert que le moteur de recherche ne propose plus dans ses résultats de nombreux sites pirates bien connus, comme The Pirate Bay, 1337x ou Fmovies – cherchez quoi que ce soit en provenance de ces noms de domaines et vous vous retrouvez avec une liste de résultats vide -. Des sites de streaming ou de rip de streams comme Flixtor et 2conv ne proposent plus non plus le moindre résultat, tandis que d’autres vitrines pirates comme RarBG n’affichent plus qu’un résultat au lieu des centaines ou milliers que l’on peut trouver sur d’autres moteurs.

pour s’éviter de futures batailles juridiques

Le site pour l’outil de téléchargement de vidéo YouTube-dl ne renvoie plus non plus de résultats malgré de récentes défenses de sa légalité. Bien que la RIAA ait présenté YouTube-dl comme un outil de piratage, l’Electronic Frontier Foundation, GitHub et d’autres ont découvert qu’il ne rippait aucun contenu protégé par DRM.

DuckDuckGo a été contacté pour s’exprimer sur le sujet. Comme TorrentFreak le précise, cependant, la responsabilité dans les violations de copyright peut être un souci. L’entreprise a supprimé des sites pirates de ses résultats de recherche depuis 2018 et des concurrents comme Google et Microsoft procède déjà à un déclassement des sites pirates dans leurs résultats. Une initiative de ce genre pourrait protéger DuckDuckGo contre de très coûteuses batailles juridiques pour le copyright.