DuckDuckGo proposé comme option de moteur de recherche par défaut sur Android dans l’UE

Google corrige sa position de monopole et proposera sous peu de choisir un autre moteur de recherche sur les appareils Android, suite à une amende de 5 milliards infligée par la Commission Européenne.

Google règne en monopole sur la recherche Internet, même si cela se fait à grands frais : en 2018, pour que Google Search soit prioritaire sur iOS, Siri et MacOS, Google a versé 9,5 milliards de dollars à Apple. Pendant un temps, Firefox également avait opté pour Google en moteur de recherche par défaut. Cependant, la décision de Google de privilégier son propre produit sur ses appareils Android passe mal au sein de l’Union Européenne, qui y voit un frein à la concurrence. Car outre Search, Google pré-installe également son navigateur web Chrome et son magasin d’applications Play Store. Pour la Commission Européenne, c’est trop : en 2018, elle infligeait une amende de 5 milliards d’euros à la firme de Mountain View pour abus de position dominante. Cette affaire a un écho directe sur l’écosystème Android, qui présentera désormais Google Search comme une option et non plus comme une obligation sur les appareils équipés du système d’exploitation mobile.

La solution à l’abus de position dominante

Le Search Engine Journal rapporte que DuckDuckGo sera bientôt proposé en option comme moteur de recherche par défaut sur les appareils Android dans toute l’UE. Si d’autres moteurs étaient en option, cela passait par un tour dans les paramètres ; désormais, cette option sera proposée au premier lancement du navigateur web. Le site précise que “tous les pays n’auront pas les mêmes options, puisque les choix inclus dans la nouvelle invite de Google dépendent des meilleurs enchérisseurs.”

Une option proposée en mars 2020

DuckDuckGo semble cependant avoir enchéri plus agressivement que ses autres concurrents, le moteur de recherche étant proposé comme choix dans tous les pays de l’UE comme le montre Android.com. Parmi les autres possibilités, on trouve Yandex, Qwant, GMX, PrivacyWall, Givero et Seznam — un moteur méta comme SearX et un moteur privé comme StartPage ne sont pas présents. Bing de Microsoft ne sera proposé en option qu’au Royaume-Uni, ce que le SEJ interprète comme “ce qui est peut-être une indication de l’endroit où Bing se voit le plus rentable“.