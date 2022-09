DuckDuckGo peut empêcher vos emails d’être traqués

DuckDuckGo cache votre email et protège votre vie privée grâce à une adresse email unique.

Lorsque vous ouvrez un email, il n’y a pas d’indicateur évident que l’expéditeur le sache. Ce n’est pas comme Facebook Messenger qui envoie un accusé de lecture. L’expéditeur peut pourtant, par exemple, intégrer une petite image, tout à fait invisible, dans l’email qui lui permet de savoir lorsque ledit email est ouvert. Ce genre de pratique est très répandu, et pas franchement respectueux de votre vie privée. DuckDuckGo a sa propre solution de protection.

Certaines entreprises de la tech ont commencé à combattre ces pratiques, comme Apple, l’année dernière, avec “Masquer mon adresse e-mail”, qui génère une adresse unique chaque fois que vous avez besoin de partager votre email avec une entreprise. Celle-ci transfère les messages à votre adresse réelle, pour que cette dernière ne soit jamais exposée.

DuckDuckGo a commencé à tester une fonctionnalité similaire en juillet de l’année dernière, avec une bêta accessible à quelques utilisateurs. Désormais, la fonctionnalité est accessible à tout le monde.

DuckDuckGo, soucieux de proposer une expérience de surf parfaite et respectueuse, propose deux types d’adresse email. La première est une adresse personnelle Duck. Vous choisissez le nom et celle-ci ne change jamais (par exemple [email protected]). La seconde est privée et unique. Chaque fois que vous avez besoin de partager votre email avec un service, DuckDuckGo génère une adresse pour vous. Ainsi, vous ne partagez pas votre email avec ledit service. Ces deux adresses transfèrent les emails reçus sur votre adresse principale (Gmail, par exemple).

Et ce n’est pas tout. Avant de transférer un email sur votre adresse principale, DuckDuckGo débarrasse le contenu de tous ses trackers. Cela signifie que vous pouvez ouvrir vos emails en paix, l’expéditeur ne saura pas que vous l’avez lu. Le système agit aussi contre le tracking dans les liens.

DuckDuckGo affirme que cette fonctionnalité est très respectueuse de la vie privée des utilisateurs et qu’elle ne sauvegarde aucune de vos données. La seule donnée personnelle que l’entreprise vous demande, c’est votre adresse email principale, pour pouvoir transférer, mais vous n’avez pas besoin de donner l’accès à votre boîte de réception, vos contacts ou autre.

Pour profiter de la fonctionnalité, il faut utiliser l’app iOS ou Android ou installer l’extension navigateur Chrome, Firefox, Brave, or microsoft.com/addons/detail/duckduckgo-privacy-essent/caoacbimdbbljakfhgikoodekdnlcgpk" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-ga="[["Embedded Url","External link","https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/duckduckgo-privacy-essent/caoacbimdbbljakfhgikoodekdnlcgpk",{"metric25":1}]]" data-uri="f6e09a0603a947a54fba5fb9eb845b2c">Edge. La fonctionnalité est intégrée dans l’app Mac de DuckDuckGo, mais encore en bêta et il y a une liste d’attente.

Sur iOS ou Android, ouvrez l’app, tapotez sur l’icône en forme de roue crantée, faites défiler jusqu’à “Protection Email”. Sur desktop, une fois l’extension installée, allez sur la page “Protection Email” pour commencer. Faites défiler les différents écrans de présentation et choisissez une adresse en @duck.com pour vous-même.

Saisissez ensuite votre adresse principale – cible des transferts -. Cliquez ensuite sur “C’est correct” et le tour est joué.

Chaque fois que vous aurez besoin d’une adresse unique, allez dans les paramètres Protection Email sur mobile. Sur desktop, dans l’extension, choisissez “Créer une nouvelle adresse Duck”. DuckDuckGo va ajouter l’adresse fraîchement générer à votre presse-papiers, pour pouvoir la coller facilement. DuckDuckGo saura cependant quand vous cliquez sur un champ email dans un formulaire et vous proposera une adresse Duck à utiliser automatiquement.

Lorsque vous recevez un message transféré dans votre boîte principale, DuckDuckGo inclut un rapport des trackers bloqués dans l’email original, vous rappelant pourquoi cette fonctionnalité est utile.