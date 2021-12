DuckDuckGo lancera bientôt une version desktop de son navigateur

DuckDuckGo prépare une version desktop de son navigateur, sortie prévue dans le courant de l'année 2022.

Si vous ne voulez pas utiliser les services de recherche de Google parce que vous vous inquiétez de toutes les données que la firme de Mountain View peut potentiellement collecter sur vous, alors il y a de fortes chances que vous connaissiez DuckDuckGo. Pour celles et ceux pour qui ce ne serait pas le cas, sachez qu’il s’agit d’un moteur de recherche alternatif qui a été pensé et conçu pour proposer une expérience bien plus privée. Et il arrive bientôt sur les ordinateurs.

DuckDuckGo prépare une version desktop de son navigateur

Cela étant dit, le fait que vous ayez besoin d’utiliser un autre navigateur comme Google Chrome pour utiliser ce moteur de recherche peut, à juste titre, certaines craintes chez certains utilisateurs. Mais aujourd’hui, il y a une bonne nouvelle sur ce point. En effet, dans un post publié par DuckDuckGo, on apprend que ses équipes travaillent actuellement activement à une version desktop de leur navigateur. Autrement dit, il sera bientôt possible de naviguer sur le web via le navigateur DuckDuckGo depuis Windows, par exemple.

Sortie prévue dans le courant de l’année 2022

Et ce qui est intéressant ici, c’est que, contrairement à d’autres navigateurs comme Microsoft Edge qui s’est construit sur Chromium, DuckDuckGo affirme que son navigateur a été bâti à partir de zéro. “Plutôt que de partir de Chromium ou autre, nous avons conçu notre application desktop autour des moteurs de rendus proposés les OS (comme sur mobile), nous permettant de nous débarrasser de nombreux éléments non nécessaires et autres fonctionnalités fouillis qui s’accumulent depuis des années dans les navigateurs principaux.”

Le post de DuckDuckGo ne mentionne aucune date quant à la disponibilité de la première version de ce navigateur desktop, mais celles et ceux qui s’inquiètent de voir leurs données personnelles atterrir entre les mains de Google ou Microsoft parce qu’ils utilisent l’un de leurs navigateurs attendront probablement ce lancement avec impatience.