DualSense : Midnight Black et Cosmic Red, deux nouveaux coloris pour la manette sans fil de la PS5

Sony Interactive Entertainment annonce que deux nouveaux coloris pour la DualSense débarquent le mois prochain.

Les nouveaux coloris de la DualSense seront disponibles chez les revendeurs participants du monde entier à partir du 18 juin prochain. La date peut évidemment varier selon la région. Pour mémoire, la manette sans fil de la PS5 se démarque radicalement des anciens accessoires en proposant des fonctionnalités novatrices comme le retour haptique ou les gâchettes adaptatives. Le coloris bicolore est également un virage marquant pour cette dernière.

Les nouvelles Dualsense sous tous les angles… 🤩😍 pic.twitter.com/H2HvkbWvTT — Le Monde De Playstation 🇪🇺🇺🇸🇯🇵 (@LeMondeDePSX) May 13, 2021

“Notre objectif est toujours de trouver des designs qui vont surprendre et plaire à nos fans. Ces nouveaux coloris sont le résultat d’un processus de sélection exhaustif. Nous voulions que les nouveaux coloris de la manette soient complémentaires, tout comme la manette sans fil DualSense originelle et la console PS5, alors nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels“, déclare Leo Cardoso, concepteur principal et responsable du CMF (couleur, matériau et finition). Satoshi Aoyagi, responsable principal de l’équipe en charge du design, poursuit : “Ces deux modèles possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette sans fil DualSense originelle de sorte que les trois coloris s’accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s’adapter aux nouveaux coloris. Nous espérons que ces nouveautés raviront nos fans et leur permettront d’apprécier encore plus leurs sessions de jeu.”

Un trailer pour les modèles Midnight Black et Cosmic Red de la DualSense