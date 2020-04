DualSense, la nouvelle manette sans fil de la PS5

La manette de la PS5 sera officiellement la DualSense, un produit révolutionnaire pensé pour les joueurs et les développeurs.

En plus de prendre des paris avec la PS5, Sony va également prendre des risques avec la manette de sa nouvelle console dans le but de surprendre ses fans : “Nous sommes passés par plusieurs concepts et des centaines de maquettes au cours des dernières années avant de nous décider sur ce design final. DualSense a été testé par un large éventail de joueurs avec des mains de tailles différentes, afin d’atteindre le niveau de confort que nous souhaitions, avec une grande ergonomie. Notre objectif avec la DualSense est de donner aux joueurs la sensation d’être transporté dans le monde du jeu dès qu’ils ouvrent la boîte. Nous voulons que les joueurs aient l’impression que la manette est une extension d’eux-mêmes lorsqu’ils jouent – au point d’oublier qu’elle est même dans leurs mains.”

DualSense, c’est donc le nom de la nouvelle manette sans fil de la PS5. En plus d’abandonner la célèbre appellation DualShock, l’éditeur nippon a décidé d’opter pour un revêtement blanc futuriste couplé à du noir : “Traditionnellement, nos contrôleurs de base ont une seule couleur. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris une direction différente cette fois-ci, et nous avons opté pour un design bicolore“. Le pavé tactile central a été conservé, mais se retrouve désormais entouré par la fameuse barre lumineuse qui était au-dessus de la DualShock 4. Avec des angles retravaillés et un grip modifié, les équipes de Sony veulent que la prise en main soit plus intuitive que jamais, ce qui explique également la présence de gâchettes L2/R2 réactives et d’un dispositif haptique. De plus, un microphone a directement été intégré dans la manette pour pouvoir chatter avec ses amis en vocal, sachant que la batterie a été grandement améliorée (recharge en USB-C). Enfin, le célèbre bouton permettant de partager ses parties en images ou vidéos sur les réseaux sociaux a été remplacé par quelque chose de nouveau : “Avec Create, nous sommes une fois de plus les premiers à proposer aux joueurs de nouvelles façons de créer des contenus épiques à partager avec le monde entier, ou tout simplement à s’amuser. Nous aurons plus de détails sur cette fonctionnalité à l’approche de son lancement.”

Sony a consulté les développeurs pour donner vie à DualSense

Hideaki Nishin, vice-président sénior de la division Platform Planning & Management, explique comment et pourquoi les équipes de Sony ont décidé de créer DualSense pour la PS5 : “Après mûre réflexion, nous avons décidé de conserver une grande partie de ce que les joueurs aiment dans la DualShock 4, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en affinant le design. Sur la base de nos discussions avec les développeurs basés aux quatre coins du monde, nous avons conclu que le sens du toucher dans le jeu, tout comme l’audio, n’a pas été un grand sujet de préoccupation pour de nombreux jeux. Nous avons eu une grande opportunité avec la PS5 d’innover en offrant aux créateurs de jeux la possibilité d’explorer comment ils peuvent renforcer ce sentiment d’immersion grâce à notre nouvelle manette.”

Le lancement de la PS5 est toujours planifié pour la fin de l’année

Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, assure que la nouvelle console du constructeur japonais sortira bien à la date promise depuis le début et que sa nouvelle manette va marquer et révolutionner l’industrie vidéoludique : “DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de manettes précédentes et montre à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec la PS5. La nouvelle manette, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la console vont véritablement transformer les jeux – poursuivant notre mission sur PlayStation qui est de repousser les limites du jeu, aujourd’hui et demain. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier de partager avec nous ce voyage passionnant, alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 à la fin d’année 2020. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les mois à venir.“