DualSense : la manette PS5 peut désormais se mettre à jour sur PC

Les joueurs qui préfèrent jouer sur un PC n’ont plus besoin de connecter leur DualSense à une PS5 pour le mettre à jour. Dès maintenant, ils peuvent télécharger un nouveau logiciel Windows intitulé “Firmware updater for DualSense wireless controller”, disponible sur le site officiel de PlayStation.

PC players can now update their DualSense wireless controller with the latest firmware from Windows 11 and select Windows 10 devices, without connecting to a PS5. Details: https://t.co/PF5E3VnoXM pic.twitter.com/PF2ASo8Fw6

— PlayStation (@PlayStation) April 20, 2022