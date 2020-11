DualSense : la manette de la PS5 est compatible sur Steam

L'API Steam Input du client de Valve prend officiellement en charge la DualSense de Sony Interactive Entertainment.

La manette sans fil DualSense conçue pour la PS5 rejoint les 200 périphériques (les sticks d’arcade, les volants ou encore les tapis de danse) reconnus par l’API Steam Input : “Les LED, le pad directionnel, le moteur de vibrations et le gyroscope sont entièrement pris en charge et peuvent être configurés dans des jeux tels que Death Stranding, No Man’s Sky, Horizon Zero Dawn et bien d’autres. Vous pouvez en profiter dès maintenant en rejoignant le programme bêta de la plateforme Steam. La prise en charge sera étendue à la version classique après une série de tests supplémentaires.”

L’éditeur Valve précise que l’API Steam Input améliore considérablement l’expérience du public tout en demandant un investissement minime de la part des équipes de développement : “L’émulation de manettes est un service qui permet de configurer immédiatement une DualSense (et d’autres contrôleurs) pour qu’elle fonctionne en jeu en associant les actions du jeu aux principaux boutons de la manette. Cette option limite le niveau de personnalisation et la qualité de l’expérience proposés. Toutefois, comme cette option ne nécessite aucun changement au niveau du code, elle peut s’avérer utile pour des jeux plus anciens qui ne sont plus mis à jour par l’équipe de développement.”

Les joueurs PC jouent de plus en plus avec une manette, Sony a la cote

Si les PCistes ont toujours préféré les manettes des consoles Xbox aux manettes des consoles PlayStation pour jouer à des jeux de sport, des jeux de rôle ou encore des jeux d’action, la tendance commence fortement à s’inverser notamment grâce à la DualSense de Sony qui risque bien de séduire de plus en plus de nouveaux. Ses technologies et son ergonomie impressionnent dès la première prise en main : “Au cours des deux dernières années, la moyenne quotidienne de personnes qui jouent avec un contrôleur sur Steam a plus que doublé. Des millions de personnes profitent chaque jour d’un catalogue grandissant de titres compatibles avec les contrôleurs. Dans ces jeux, le pourcentage de personnes qui utilisent un contrôleur peut facilement atteindre les 60%, voire plus. Certains types de jeux, comme les jeux de skateboard, dépassent même les 90%. Cette tendance est d’autant plus accentuée pour les manettes PlayStation. Il y a deux ans, les sessions de jeu avec une manette PlayStation représentaient 10,9% des sessions de jeu sur Steam, contre 21,6% aujourd’hui.”

Pour mémoire, la DualSense est disponible à 69,99 euros dans le commerce. A noter que les manettes Xbox classiques sont elles vendues à 59,99 euros tandis que la version Elite est trouvable entre 100 et 200 euros en fonction du modèle.