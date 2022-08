DualSense Edge, une manette ultra-personnalisable pour la PS5

Sony Interactive Entertainment dévoile un premier aperçu de la manette sans fil DualSense Edge pour la PS5, avec des commandes personnalisables, des sticks modifiables ou encore des boutons dorsaux.

Conçue par les équipes de Sony Interactive Entertainment pour donner un avantage au jeu en vous permettant de créer des commandes personnalisées, la manette sans fil DualSense Edge de la PS5 invite les joueurs à créer leur propre expérience de jeu unique, adaptée à leur style de jeu. Cette dernière est livrée avec un câble tressé USB Type-C et un étui de transport, qui permet de garder la manette et les composants ensemble et organisés au même endroit. Lorsqu’elle est rangée dans l’étui, elle peut quand même être rechargé via une connexion USB.

Get a first look at the DualSense Edge wireless controller: https://t.co/PJEVb216T2 Customizable controls, back buttons, changeable stick caps, on-controller interface and more pic.twitter.com/sAtVdrg6Us — PlayStation (@PlayStation) August 23, 2022

Daisuke Kurihara, directeur artistique chez Sony Interactive Entertainment, partage quelques réflexions sur la façon dont la nouvelle manette pour la PS5 a été élaborée :

L’opportunité de créer la DualSense Edge était un véritable rêve pour notre équipe. Nous voulions nous appuyer sur l’héritage des manettes PlayStation emblématiques en créant un périphérique qui permette aux joueurs d’expérimenter et de personnaliser les caractéristiques de celui-ci en fonction de leur style de jeu unique, qu’il s’agisse d’un joueur compétitif ou de quelqu’un qui aime simplement avoir plus d’options pour faire évoluer son expérience vidéoludique. La DualSense Edge présente également un certain nombre de touches de conception bien pensées qui, nous l’espérons, plairont aux joueurs, notamment un schéma de couleurs noir et blanc distinct inspiré de la manette DualSense et un motif unique PlayStation Shapes sur les surfaces du pavé tactile et de la gâchette. Nous sommes reconnaissants envers les nombreux joueurs, les professionnels de l’eSport et les développeurs qui ont contribué à fournir des avis éclairés sur le design de la manette.

Les options de personnalisation de la DualSense Edge

Commandes ultra-personnalisables : Vous pouvez personnaliser la manette sans fil DualSense Edge en remappant ou en désactivant des boutons spécifiques et en affinant votre visée en ajustant la sensibilité du stick et les zones mortes (la distance que votre stick analogique parcourt avant d’être reconnu dans un jeu). En outre, chaque gâchette est réglable avec des options permettant d’adapter la distance de déplacement et les zones mortes à vos préférences. Par exemple, vous pouvez réduire manuellement la distance de déplacement des gâchettes pour des entrées plus rapides dans les jeux FPS compétitifs ou réduire la zone morte pour un contrôle précis de l’accélérateur dans les jeux de course

Possibilité d’enregistrer plusieurs types de configuration : Une fois que vous avez trouvé vos paramètres de contrôle idéaux, vous pouvez les enregistrer dans des profils uniques et passer de l’un à l’autre à la volée. Avec la manette sans fil DualSense Edge, vous aurez toujours vos commandes préférées prêtes à l’emploi pour vos jeux, que vous affrontiez des dieux et des monstres nordiques dans God of War Ragnarök ou des joueurs rivaux dans un Battle Royale

Interface utilisateur sur la manette : le bouton Fn dédié vous permet de régler facilement votre configuration tout en restant concentré sur l’action dans vos parties – passez rapidement d’un profil de contrôle à l’autre, réglez le volume du jeu et la balance du chat, et accédez au menu des paramètres du profil de la manette pour configurer et tester de nouvelles itérations de contrôle

Stick interchangeables et boutons dorsaux : Trois types de de stick interchangeables (standard, à dôme élevé et à dôme bas) vous aident à rester confortable en jeu tout en maintenant l’adhérence et la stabilité. Les deux ensembles interchangeables de boutons dorsaux peuvent être configurés pour être n’importe quelle autre entrée de bouton, mettant ainsi plus de contrôles essentiels à votre portée

Modules de stick remplaçables : Jouez plus longtemps avec la possibilité de remplacer entièrement chaque module de stick individuel sur le contrôleur (les modules de stick de remplacement seront vendus séparément)