Du retard pour la sortie des nouveaux Apple MacBook Pro ?

Apple devrait mettre à jour son MacBook Pro, un rafraîchissement de gamme attendu de pied ferme par les fans de la marque, notamment parce qu'un nouveau design devrait faire son apparition.

Chaque année, ou presque, la firme de Cupertino procède à la mise à jour de ses appareils. Le plus souvent, seuls les composants internes sont modifiés, pour augmenter légèrement en puissance, gagner une fonctionnalité ici ou là. Plus rarement, un nouveau design fait son apparition. Cela devrait être le cas avec la prochaine génération de MacBook Pro. Encore faut-il que cette nouvelle génération voie le jour. On ne sait pas encore quand celle-ci sera officialisée.

Pas de nouveaux MacBook Pro avant l’automne prochain ?

Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs laissant entendre qu’Apple se préparerait à officialiser une nouvelle génération de MacBook Pro avec un nouveau design. Si la marque à la pomme a déjà procédé à un certain nombre de modifications en ce sens ces dernières années, comme avec l’introduction d’un second coloris, es modifications au niveau du clavier, l’ajout de la Touch Bar, il faut reconnaître que le MacBook est très resté plus ou moins le même au niveau visuel.

Il faudrait attendre l’automne pour découvrir le nouveau design

C’est pour cette raison que de nombreux fans, tout comme la presse spécialisée, sont impatients de découvrir ce redesign. Mais il semblerait qu’il faille attendre plus longtemps que prévu. À l’origine, les rumeurs évoquaient un lancement de ces nouveaux MacBook Pro pour le milieu d’année, aux alentours de la WWDC mais aujourd’hui, un rapport de Nikkei Asia affirme que cette date aurait été reportée.

Si l’on en croit l’article, cette nouvelle date de lancement serait désormais fixée à l’automne 2021. Et il faut bien admettre que ce n’est pas vraiment surprenant. En effet, le milieu d’année est d’ordinaire plutôt réservé aux logiciels, avec de nombreuses annonces pendant la WWDC, tandis que la fin d’année se concentre sur le hardware, avec les iPhone et Mac notamment. Lancer une nouvelle machine comme le MacBook Pro à l’automne serait donc davantage dans les habitudes de la marque à la pomme.

Cela étant dit, dans la mesure où rien n’a encore été confirmé officiellement, il est tout à fait possible que ces dates du milieu d’année aient été fausses dès le départ. Dans tous les cas, une chose est sûre, nouveau MacBook Pro avec nouveau design il y aura, mais il ne faut pas l’attendre avant de longs mois.