Du potentiel d’Apple AirPods avec des fonctionnalité de suivi de santé

Les Apple AirPods sont un vrai petit bijou de technologie. Ces écouteurs true wireless disposent d’un grand nombre de fonctionnalités très avancées, tout en restant extrêmement compacts. L’on pourrait cependant leur reprocher de n’être “que” des écouteurs. Et s’ils pouvaient aussi intégrer des fonctionnalités de suivi de la santé ?

Des Apple AirPods avec des fonctionnalités de suivi de santé ?

Les Apple AirPods ne sont actuellement que des écouteurs sans fil. Certes, la version Pro embarque une réduction active de bruit très performante, mais ceci mis à part, ils n’ont rien de très particulier. Il se pourrait cependant, si l’on en croit une rumeur, que l’année prochaine, en 2022 donc, Apple lance un nouveau modèle, un modèle qui disposerait de fonctionnalités de suivi de la santé et de l’activité physique.

Kevin Lynch y voit là un “énorme potentiel”

C’est l’un des nombreux points qui a été abordé durant une interview avec TechCrunch par le vice-président de la technologie chez Apple Kevin Lynch. Il était notamment question des aspects santé et des technologies embarquées dans les produits Apple comme l’iPhone et l’Apple Watch. Vers la fin de l’échange, Kevin Lynch était interrogé sur les possibilités santé des AirPods. Et l’homme de répondre : “Nous procédons déjà à une certaine fusion de capteurs entre certains appareils aujourd’hui et je pense qu’il y a là un énorme potentiel.”

Kevin Lynch ne confirme ou n’infirme d’ailleurs aucunement la rumeur en question voulant que des AirPods avec suivi de santé soient en préparation mais l’homme laisse clairement entendre que la firme de Cupertino est très ouverte à cette idée. Et peut-être même y a-t-elle d’ailleurs déjà réfléchi.

Les casques qui ont la capacité de suivre la santé et quantifier les exercices physiques ne sont pas nouveaux. Par exemple, nous avons déjà pu voir un certain nombre de modèles pouvant aussi suivre le niveau d’oxygène dans le sang ou le rythme cardiaque. Le fait qu’Apple souhaite intégrer ces éléments dans un futur modèle d’AirPods n’est pas impossible à imaginer.