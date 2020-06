Dropbox teste son propre gestionnaire de mots de passe

Ne pas utiliser de gestionnaires de mots de passe aujourd'hui est très difficile, tout du moins pour celles et ceux qui se préoccupent tant soit peu de la sécurité de leur vie numérique. Il en existe un certain nombre aujourd'hui. Dropbox testerait une solution maison.

Les gestionnaires de mots de passe sont des outils extrêmement utiles. Non seulement ils aident les utilisateurs à se souvenir de leurs mots de passe sur tous leurs sites mais certains vont jusqu’à générer des mots de passe forts pour rendre la tâche plus difficile à d’éventuels hackers qui tenteraient des les deviner. Actuellement, les solutions les plus populaires sont très certainement 1Password et LastPass. Dropbox en ajoute une nouvelle.

Dropbox lance son application de gestionnaire de mots de passe

D’autres solutions se retrouvent intégrées directement dans des plates-formes. C’est le cas de Apple iCloud Keychain ou encore de Google Chrome qui permet depuis un certain temps maintenant de se souvenir de vos mots de passe. Aujourd’hui, selon un rapport de Android Police, il semblerait que Dropbox veuille être présent sur ce segment. L’entreprise vient de dévoiler une toute nouvelle application de gestion de mots de passe, une application publiée dans le Google Play Store.

Dropbox Password n’est pour l’heure disponible que sur Google Play et en accès anticipé

Baptisée Dropbox Password, cette application est des plus simples à utiliser. En terme de fonctionnalités, elle propose ce que la plupart des gestionnaires de mots de passe proposent. Cela étant dit, pour l’heure, Dropbox semble ne pas avoir terminé son développement puisque l’application n’est proposée qu’en Accès anticipé. Cela signifie que seuls les utilisateurs bénéficiant d’une invitation peuvent l’utiliser. Autrement dit, il est difficile de savoir précisément ce que propose ladite application dans la mesure où personne, parmi les sites spécialisés tout du moins, ne semblent avoir été invités. Espérons que Dropbox ouvrira l’accès à Dropbox Password très bientôt. Il est toujours d’intéressant d’avoir le choix. Une option supplémentaire ne fera pas de mal.