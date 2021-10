Dropbox teste actuellement son application native pour la puce Apple M1

Dropbox teste actuellement une version native de son app pour les puces Apple M1. L'entreprise espère pouvoir la livrer au premier semestre 2022.

Dans la mesure où les puces Apple Silicon sont conçues sur l’architecture ARM, cela signifie que les applications développées pour les processeurs x86, comme ceux d’Intel et AMD, ne sont pas 100 % compatibles. Dans le cas d’Apple, la firme de Cupertino utilise un outil baptisé Rosetta pour venir convertir les applications x86 en applications compatibles avec cette architecture ARM.

Ce n’est évidemment pas une solution idéale puisque le résultat de l’opération n’est pas nécessairement optimisé, ce qui se traduit par des pertes de performances parfois conséquentes. Étant donné la très courte existence, actuellement, de ces puces Apple Silicon sur le marché, il faut prendre son mal en patience et donc se contenter de cette traduction via Rosetta loin d’être optimale. Cela étant dit, certains développeurs ont déjà fait le travail, en proposant des versions conçues nativement pour ces nouvelles puces. Et la bonne nouvelle pour les utilisateurs de Dropbox, c’est que l’entreprise a déclaré tout récemment à 9to5Mac qu’elle testait actuellement une telle version de son application pour les puces M1.

Les utilisateurs se plaignaient régulièrement de l’absence de prise en charge de la puce M1. Un problème d’autant plus important que, parfois, l’application convertie via Rosetta devaient un vrai puits sans fond en ce qui concerne la consommation d’énergie, à cause de cette absence d’optimisation. Cela signifie que l’autonomie annoncée par Apple pour ses machines dotées d’une telle puce était sensiblement diminuée pour celles et ceux qui utilisent l’application Dropbox.

L’entreprise espère pouvoir la livrer au premier semestre 2022

Selon le communiqué de Dropbox, “Dropbox prend actuellement en charge les puces Apple M1 via Rosetta. Nous avons cela dit une version interne native pour les puces Apple M1, version que nous sommes actuellement en train de tester et que nous espérons pouvoir publier durant le premier semestre 2022. Bien que nous demandions régulièrement aux clients leurs retours sur de nouveaux produits et fonctionnalités, ce ne fut pas le cas ici.”