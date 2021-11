Dropbox simplifie encore la gestion des fichiers en ajoutant notamment de l'automatisation et les tags.

Dropbox est un service de stockage dans le cloud. Sur votre ordinateur, il s’agit essentiellement d’un dossier directement connecté à Internet sur lequel vous pouvez déposer des fichiers pour les récupérer sur n’importe quel autre appareil disposant de l’application et qui est connecté à votre compte Dropbox. Ceci étant dit, Dropbox veut aujourd’hui être bien plus qu’un simple dossier pour vos fichiers.

Dropbox simplifie encore la gestion des fichiers

L’entreprise a annoncé tout récemment, via un post sur son blog, de grands changements à venir. L’objectif est de faciliter encore aux utilisateurs la gestion de leurs fichiers. Cela passe par l’automatisation, les tags et bien plus encore. Par exemple, avec l’automatisation, Dropbox permet aux utilisateurs de créer des dossiers automatisés. Lorsque des fichiers sont ajoutés dans un tel dossier, ils peuvent automatiquement nommer, trier et taguer les contenus à l’intérieur.

En ajoutant notamment de l’automatisation et les tags

Cela signifie que lorsque vous faites glisser/déposer des fichiers dans un tel dossier, selon leur date de création, le dossier va venir automatiquement les ranger dans des sous-dossiers par date, pour que vous puissiez les retrouver facilement et rapidement quand vous en avez besoin, même s’ils ont été créés il y a plusieurs mois ou plusieurs années.

Les utilisateurs pourront aussi taguer leurs fichiers. Il s’agit là d’une alternative aux dossiers. Par exemple, vous pouvez taguer toutes vos factures avec un tag “facture”. Ainsi, quel que soit le dossier dans lequel la facture se trouve, vous pourrez les rechercher et les trouver facilement en utilisant le tag “facture”. Comme Dropbox le précise, cela peut être très pratique si vous avez oublié le nom du fichier que vous souhaitez retrouver.

Selon le communiqué de Dropbox, ces fonctionnalités sont en cours de déploiement, d’abord pour les équipes (Teams) avant d’arriver pour les particuliers et les offres Dropbox Famille.