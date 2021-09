Driver : une série live-action est en développement avec Binge

La nouvelle plateforme de vidéo à la demande de l'australien Foxtel s'offre un partenariat avec Ubisoft pour produire une série télévisée basée sur la licence Driver.

Accessible sur tout appareil connecté à Internet, la plateforme de streaming gratuite Binge sera lancée en 2022. L’adaptation de Driver en série sera proposée à une date encore inconnue en exclusivité dans le catalogue de ce nouveau service SVOD qui souhaite miser sur des séries et des émissions originales créées pour les fans de jeux vidéo. Celle-ci va raconter l’histoire de John Tanner, un ancien pilote de course devenu agent secret dont la mission est de faire tomber le syndicat du crime local. Jason Altman, Danielle Kreinik et Genevieve Jones d’Ubisoft Film & Television seront les producteurs exécutifs aux côtés d’Allan Ungar et Vincent Talenti pour Binge.

We’re creating a Driver live-action series, coming exclusively to @BingeDotCom 📺 Get the first details here! — Ubisoft (@Ubisoft) September 14, 2021

“Notre mission chez Ubisoft est de donner vie à nos jeux de manière nouvelle et passionnante et de créer du contenu se déroulant dans l’univers, la culture et la communauté du jeu“, a déclaré Danielle Kreinik, responsable du développement télévisuel d’Ubisoft Film & Television. “Travailler avec Binge nous permettra d’apporter la série Driver directement au public qui est le plus passionné de voir cette franchise prendre vie“. “En tant que fans de longue date de la franchise, nous sommes enthousiastes à l’idée d’offrir une expérience narrative originale, premium et riche qui emmènera les fans et les nouveaux venus dans une aventure palpitante“, a ajouté Allan Ungar pour Binge.

Driver : San Francisco, le dernier jeu de la licence par Ubisoft