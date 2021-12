Dremel lance son premier outil rotatif multifonction connecté

Dremel 8260, un outil rotatif multifonction connecté pour les bricoleurs qui aiment les technologies modernes.

Dremel est une marque bien connue en ce qui concerne les outils rotatifs. Les amateurs de bricolage en tous genres utilisent ses outils pour divers travaux courants, qu’il s’agisse de couper les griffes du chien ou de découper de l’acier. Si vous êtes dans cette catégorie des bricoleurs avertis, sachez que le dernier-né des modèles de la marque, le 8260, pourrait vous intéresser. A fortiori si vous aimez les nouvelles technologies.

Pour commencer, il faut savoir que le 8260 est le premier outil rotatif avec un moteur sans balais. Grâce à ce design moteur plus moderne, Dremel affirme que le 8260 peut fournir 20 % de puissance supplémentaire par rapport au 4300, ce modèle filaire le plus puissant jusqu’à présent. Par ailleurs, le 8260 vient doubler l’autonomie par rapport au 8220, ce que la marque avait de mieux à proposer en sans fil jusqu’à présent. De plus, il est 20 % plus rapide que le 8220.

Le plus intéressant avec le 8260 est peut-être ailleurs. En effet, il s’agit du premier outil connecté de la marque. L’ajout de la connectivité Bluetooth vous permet de connecter le 8260 à votre smartphone via l’application mobile Dremel. Parmi les fonctionnalités ajoutées intéressantes, un guide interactif qui vient vous expliquer quel accessoire et quelle vitesse vous devez utiliser pour couper tel ou tel matériau. L’application vous enverra aussi des notifications lorsque le moment est venu de recharger la batterie et vous avertira si l’outil est sur le point de caler ou qu’il surchauffe. Une LED directement sur l’outil vous avertira aussi de ces événements.

Le Dremel 8260 est d’ores-et-déjà disponible à la vente aux États-Unis au tarif de 169 $, proposé dans un kit avec trois disques pour découper le métal et un pour le plastique, une batterie, un chargeur et un étui pour le transport.