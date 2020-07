Dreams : une mise à jour gratuite pour la VR est annoncée et datée

La réalité virtuelle arrive bientôt dans Dreams, la nouvelle exclusivité PS4 de Media Molecule.

Durant la DreamsCom, ou Dreams Community Showcase (un évènement communautaire avec des stands virtuels et des démos jouables), le studio britannique Media Molecule a annoncé que son outil de création exclusivement disponible sur PS4 depuis maintenant quatre mois deviendra compatible avec le PlayStation VR dès le 22 juillet prochain avec la mise à jour “Dans la boîte”. Celle-ci permettra d’avoir accès à de nouveaux didacticiels, des modes d’emploi, de nouveaux packs et du nouveau contenu provenant des développeurs de MM sur le casque de réalité virtuelle de Sony.

Dreams et la VR, le rêve va devenir réalité

Abbie Heppe, responsable de la communication chez Media Molecule, explique à quoi il faut s’attendre avec la mise à jour de Dreams pour la réalité virtuelle : “Notre introduction ‘Tous à bord du train VR’ vous aidera à vous familiariser avec les contrôles et vous permettra de voir ce que c’est de traverser le Dreamiverse, que vous soyez un joueur, un créateur ou les deux ! Dans la ‘Création de rêve’, vous trouverez plusieurs nouveaux modes d’emploi, dans lesquels les membres de l’équipe de Media Molecule vous enseigneront toutes les coutures pour créer de la VR. Le meilleur moyen pour commencer sera de consulter nos modes d’emploi, avant d’aller voir les didacticiels qui parlent des nouveaux gadgets introduits par la mise à jour VR. Dans le mode Création, en VR, la sculpture devient une expérience unique, vous permettant de donner vie à vos rêves autour de vous. Si vous possédez les manettes de mouvement PlayStation, la sculpture pourra sera une expérience passionnante qui vous permettra de vous immerger complètement dans le processus de création. Bien sûr, il ne sera pas nécessaire d’être en VR pour créer du contenu pour le PS VR, et ceux qui n’ont pas la VR profiteront également de l’ajout de contenu. Nous avons ajouté une poignée de nouveaux gadgets au mode Création, ainsi que l’accès à de nouvelles fonctionnalités telles que le mode Confort, le vignettage, le ciel fixe et bien plus pour une expérience de jeu et de création aussi amusante que possible.”

Elle ajoute également : “Nous avons créé une toute nouvelle gamme d’expériences différentes prêtes à être jouées. Elles pourront inspirer les rêveurs pour leurs propres versions. Certains jeux vous permettront de mettre vos talents de tireur à l’épreuve. D’autres vous laisseront observer des sculptures et des créations artistiques conçues par les membres de l’équipe. Les jeux auront également leur propre pack de création. Notre communauté créative pourra également spécifier si un contenu est propice ou non à la VR. Le contenu créé par les utilisateurs dans Dreams demandera aux joueurs de noter le confort de l’expérience. Vous pourrez ainsi voir quels jeux sont les meilleurs expériences VR. Nous sommes impatients de voir ce que la communauté de Dreams va créer et nous nous sommes attelés à lui donner tous les outils pour que cela soit possible.“