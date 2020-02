Dreams : Sony va proposer une exposition interactive à Paris

La nouvelle création du studio britannique Media Molecule sera à l'honneur dans la ville lumière pour célébrer son lancement en exclusivité sur PS4.

Du 12 au 16 février prochain, les meilleures créations réalisées par les joueurs du monde entier sur Dreams seront mises en avant par le biais d’une exposition interactive en plein cœur de Paris, au 3 rue Portefoin dans le 3ème arrondissement. Les artistes Oskunk, Le Diamantaire, Toxic Avenger et Piano Novel, en collaboration avec des “Dreamers” français expérimentés, présenteront également quatre oeuvres originales. Dans ce lieu se tiendra également une Game Jam Dreams, organisée par le site communautaire We Are PlayStation, qui permettra à tous les visiteurs de découvrir l’envers du décor de la création dans Dreams et de mettre en avant les talents de demain.

Le programme de l’exposition interactive Dreams

Mercredi 12 février – Journée avant-première

10h – 18h30 // Exposition en entrée libre

19h30 – 23h // Vernissage, sur invitation

Mercredi 12 au jeudi 13 février – Game Jam Dreams

10h – 15h // Une dizaine d’équipes d’étudiants de l’Institut de Création et d’Animation Numériques (ICAN) réaliseront, en live, un mini jeu sur Dreams. Un jury composé de cinq membres de la communauté We Are PlayStation ainsi que des membres du studio de développement Media Molecule testeront les 10 jeux et sélectionneront leur jeu préféré

16h // Remise du prix au vainqueur

Jeudi 13 au dimanche 16 février – Ouverture au public

10h – 18h // Exposition en entrée libre

Une nouvelle vidéo pour Dreams

“Play-Create-Share”, la maxime de Media Molécule continue a prendre forme avec Dreams : “Donnez vie à vos idées grâce à des outils novateurs et faciles d’utilisation, puis partagez-les avec une communauté mondiale. Que vous souhaitiez créer des jeux, de la musique, des peintures, des animations, de la sculpture, des films ou un mélange de tout ça, Dreams est un terrain de jeu numérique incroyable où tout est possible.”

Pour mémoire, le lancement sur PS4 est toujours prévu pour le 14 février prochain.