Dreams est prêt pour la PS5

Media Molecule prépare d'ores et déjà une version PS5 de Dreams, mais n'a rien de prévu pour le moment sur PC.

Déjà adopté par de nombreux joueurs et développeurs pendant son accès anticipé et après son lancement officiel, Dreams du studio britannique Media Molecule est un logiciel de création avec un potentiel infini. Exclusivement disponible sur PS4, le concurrent de feu Project Spark (Microsoft) sera aussi disponible par la suite sur PS5. Le directeur créatif Mark Healey assure d’ailleurs qu’il n’y aura jamais de suite, car Dreams est unique : “Pour l’heure, nous sommes focalisés sur la PS4 et j’espère que le jeu va rallonger la durée de vie de la console pour être honnête (…) Mais c’est une étape évidente. Vous savez, la PS5 n’est qu’une plateforme. Dans l’idéal, par la suite, on ira sur toutes celles qui se révèlent pertinentes pour nous. Et c’est probablement tout ce que je peux dire sans me faire gifler ! (…) Nous voulons la soutenir à l’avenir avec Dreams, donc nous voulons vraiment être là pour l’ensemble de l’histoire (…) Je ne peux pas imaginer qu’il y ait un jour un Dreams 2, c’est juste que Dreams est mis à jour de manière régulière et nous continuerons à le soutenir. Ce n’est pas comme s’il y avait un YouTube 2, n’est-ce pas !”

Dreams sur PC ?

Si l’arrivée de Death Stranding sur PC d’ici l’été 2020 renforce les rumeurs parlant d’une arrivée de Horizon Zero Dawn sur Steam et l’Epic Games Store plus tard, Mark Healey réfute une arrivée de Dreams sur PC dans l’immédiat, même si l’idée ne lui déplaît pas : “Ce n’est pas dans les tuyaux à l’heure qu’il est. Je pense que ce serait cool. Je veux dire, Sony a forcément son opinion là-dessus aussi, mais je ne sais pas quelle direction le projet va prendre à l’avenir, et ce serait vraiment génial (…) Je crois que ça va surtout dépendre de vers quoi va tendre l’industrie en général (…) Le point clé est que nous traitons cela comme une plateforme, ce n’est pas un jeu. Nous allons continuer à le soutenir et à y ajouter des choses. Et une grande partie de ce que nous y ajoutons est motivée par ce que la communauté veut vraiment, car ils sont le sang de la vie (…) Sur PS4, vous pouvez déjà brancher un clavier, mais nous avons eu la demande de la communauté pour le clavier et la souris et c’est facile pour nous de le faire. Donc, c’est juste une question de savoir si nous sommes autorisés à le faire, je ne sais pas s’il y a quelque chose avec Sony sur ce sujet, à propos de ne pas utiliser de souris.”

Media Molecule confirme l’arrivée de la VR pour Dreams

Oui, la VR arrive bientôt sur Dreams comme l’explique Mark Healey : “Nous travaillons actuellement sur la réalité virtuelle. Nous allons donc publier une mise pour rendre le jeu accessible en ce sens dès que possible (…) Ce sera probablement le second aspect qui demandera toute notre attention. Nous avons maintenant une communauté et nous essayons de lui répondre autant que possible, mais nos priorités sont actuellement tournées vers la VR et l’intégration d’un mode multijoueur“. D’ailleurs, il a également indiqué qu’il avait pour objectif de vendre les jeux et les créations Dreams séparément sur PlayStation Store afin de faire découvrir de nouveaux talents et les rémunérer.