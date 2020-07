Dreams est désormais compatible avec le PlayStation VR

Le mode VR de Dreams est disponible gratuitement avec la dernière mise à jour de l'exclusivité PS4 de Media Molecule.

Très attendue par les joueurs, mais surtout les créateurs de contenus et autres artistes, la réalité virtuelle n’est plus un rêve pour Dreams. Ce mode permet d’entrer dans une toute nouvelle dimensions de jeu et de sensations. Pour cela, des nouveaux outils, de nouveaux tutoriels, et bien d’autres surprises sont mis à la disposition des joueurs afin d’exploiter au mieux le PlayStation VR. A noter que tout le contenu de Dreams est jouable en VR, mais seules les créations qui ont été faites en VR et qui possèdent l’étiquette VR profitent pleinement du casque de Sony. Lorsque vous sélectionnez un contenu non VR, un message d’avertissement apparaît pour vous expliquer que les contenus non VR sont présentés en mode cinéma.

The #DreamsPS4 VR update is available now! 🎮 Playable VR experiences from Media Molecule

🎉 Gadgets and tools to create VR content

🌎 New Dreamiverse features

📚 VR How-Tos

🛠️ Improvments, tweaks and more! Patch notes here: https://t.co/WED6ntKrda pic.twitter.com/o0H3EGZQku — Media Molecule (@mediamolecule) July 22, 2020

Media Molécule célèbre l’arrivée de la VR dans Dreams avec une bande-annonce

Mark Healey, directeur créatif au sein du studio britannique Media Molecule, évoque la réalité virtuelle et l’avenir de Dreams : “L’arrivée de la VR dans notre outil de création est une chance pour la communauté PlayStation de repousser les limites de cette technologie et d’en découvrir tout le potentiel. La possibilité de créer des choses en réalité virtuelle rend le travail en 3D encore plus intuitif et ouvre tellement de nouvelles perspectives pour les joueurs. Avec la VR, la caméra détecte les mouvements de la DualShock 4, ce qui rend la manette beaucoup plus agréable à utiliser pour les sculptures. Les manettes de mouvement, quant à elles, brillent par leur précision. Elles étaient vraiment en avance sur leur temps ! Créer un espace en 3D dans lequel la VR nous immerge est tout bonnement incroyable, et pouvoir profiter d’une vraie détection en 3D est super intuitif. En début d’année, nous avons créé un tableau Trello qui nous sert de feuille de route pour Dreams. Nous prévoyons de travailler sur des mini-jeux et des kits avec lesquels créer, sur des tas de fonctions réclamées par nos joueurs, sur des événements passionnants comme les IMPY Awards et la Dreamscom, ainsi que sur des projets dont nous ne pouvons encore rien vous dire.”