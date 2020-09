Dreamhaven : Mike Morhaime réunit d’anciens cadres de Blizzard pour fonder une nouvelle entité

A l'aube de la nouvelle génération, un nouvel éditeur ambitieux dévoile son identité et ses objectifs avec Mike Morhaime à sa tête.

L’un des trois pères fondateurs de l’éditeur américain Blizzard Entertainment se lance dans une nouvelle aventure au sein de l’industrie vidéoludique avec Dreamhaven, une toute nouvelle structure basée à Irvine en Californie. En plus de disposer de deux studios internes, encore en phase de construction et de recrutement, celle-ci peut également compter sur un pôle central chargé de s’occuper des opérations, de la publication et des partenariats.

Very excited to be teaming up with some amazing people to start a new adventure! https://t.co/wyvgx2fP3l — Mike Morhaime (@mikemorhaime) September 23, 2020

“Je suis ravi de faire équipe avec des personnes aussi talentueuses qui se soucient profondément des jeux et de leurs communautés“, a déclaré Mike Morhaime, PDG de Dreamhaven. “J’ai toujours cru au pouvoir des jeux de rassembler les gens indépendamment de leurs origines ou de leurs frontières. Avec Dreamhaven, nous sommes impatients de créer et de partager de nouvelles expériences avec les joueurs du monde entier.”

Moonshot Games et Secret Door Games, les deux studios de Dreamhaven

L’équipe de développement de Moonshot Games est principalement constituée de Jason Chayes (producteur exécutif sur Hearthstone, directeur senior chez Electronic Arts), Dustin Browder (directeur sur StarCraft 2, Heroes of the Storm) et Ben Thompson (directeur créatif sur Hearthstone, directeur artistique sur le jeu de cartes World of Warcraft).

“Dreamhaven a réuni des gens extraordinaires, des gens qui partagent vraiment nos valeurs, et nous sommes ravis de commencer cette prochaine aventure ensemble“, a déclaré Jason Chayes, directeur du studio Moonshot. “Bien qu’il soit très tôt, quand on pense à Moonshot, on imagine un studio qui célèbre la curiosité et le courage. Nous aspirons à être audacieux dans notre approche et nous pensons que la meilleure façon d’y parvenir est de créer une culture centrée sur la confiance. C’est au cœur de la façon dont nous aimerions travailler ensemble et aussi de la façon dont nous aimerions nous connecter avec les joueurs une fois que nous serons un peu plus loin sur la route.”

L’équipe de développement de Secret Door Games est principalement constituée de Chris Sigaty (producteur exécutif sur Hearthstone, StarCraft 2 et Heroes of the Storm, producteur principal sur Warcraft 3), Eric Dodds (premier directeur sur Hearthstone, game designer sur World of Warcraft et StarCraft), et Alan Dabiri (directeur technique et directeur sur Warcraft III, StarCraft II et Heroes of the Storm).

“La quantité d’expérience en développement et en édition de jeux chez Dreamhaven, combinée à la camaraderie entre nos studios, offre déjà un environnement sans précédent pour la collaboration créative“, a déclaré Chris Sigaty, directeur du studio Secret Door. “Chez Secret Door, nous sommes passionnés par le fait de rassembler les joueurs de manière positive tout en construisant une maison durable pour les créateurs. Dreamhaven fournit tout ce dont nous avons besoin pour nous diriger vers un territoire inexploré. Nous avons hâte que d’autres personnes se joignent à nous dans notre voyage !”

Plusieurs vétérans du milieu ont d’ores et déjà renforcé les effectifs de Moonshot Games et Secret Door Games. De nouveaux talents sont attendus d’ici les prochaines semaines ou mois. Par ailleurs, Amy Morhaime, l’épouse de Mike Morhaime et ancienne responsable des opérations eSports chez Blizzard s’occupe de la partie opérationnelle de Dreamhaven.