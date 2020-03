Dragon’s Lair : Netflix annonce un film en live-action, Ryan Reynolds devrait avoir le rôle principal

Une adaptation en long-métrage du célèbre dessin animé interactif de Don Bluth est en préparation chez Netflix, la plateforme américaine de SVOD.

Le jeu d’heroic fantasy Dragon’s Lair (réputé pour sa difficulté et sa maniabilité assez chaotique) va être adapté en film par Netflix avec Roy Lee (Vertigo Entertainment), Trevor Engelson (Underground Films), Don Bluth, Gary Goldman et Jon Pomeroy à la production ainsi que Dan et Kevin Hagerman (La Grande Aventure LEGO, Scary Stories) pour le scénario. Le comédien américano-canadien Ryan Reynolds (Deadpool, Détective Pikachu et Free Player) est actuellement en discussion pour incarner le fier chevalier Dirk the Daring et rejoindre la production avec sa société Maximum Effort.

Pour mémoire, Dragon’s Lair raconte l’histoire d’un chevalier qui doit sauver la princesse Daphne des griffes du dragon Singe. Durant son aventure, il croisera le chemin de dangereuses créatures comme les Giddy Goons, le Black Knight, les Smithees et le Roi Lézard ainsi que le sorcier Mordroc. Cette licence s’inspire fortement des livres dont vous êtes le héros.