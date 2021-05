Dragon Quest XII : The Flames of Fate, le nouvel opus majeur de la saga avec un scénario sombre et mature

Square Enix officialise le développement de Dragon Quest XII : The Flames of Fate.

Réalisé par Takeshi Uchikawa (Dragon Quest IX : Sentinels of the Starry Skies, Dragon Quest Monsters : Joker 2, Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age), Dragon Quest XII : The Flames of Fate tourne sur le moteur graphique Unreal Engine 5. Le game designer Yuji Horii, et accessoirement créateur de la licence, a déclaré que l’histoire est totalement terminée et qu’il faut désormais l’implémenter dans le jeu qui nécessite encore de nombreux mois de développement étant donné qu’il s’agit d’un AAA ambitieux. Ce dernier proposera un scénario sombre et mature et obligera les joueurs à prendre diverses décisions pour déterminer l’évolution de l’histoire. Enfin, le système de combat a été totalement remanié (sans doute pour passer du tour par tour à de l’action-RPG, mais les fans devraient tout de même pouvoir en profiter sans gêne.

Yuji Horii : “Nous avons dévoilé le nouveau titre de la licence Dragon Quest et nous sommes maintenant à la recherche de nouveaux développeurs. Nous réorganisons complètement le système de combat. Je ne vais pas vous dire comment nous allons le rendre nouveau, mais nous avons déjà réalisé un prototype et, à mesure que l’équipe et moi-même jouons, nous sommes convaincus qu’il sera très amusant. L’histoire est prête, et il ne nous reste plus qu’à la mettre en œuvre, mais c’est un gros jeu, donc il faudra du temps pour le terminer. Si vous postulez pour être développeur, vous serez le premier à voir le nouveau Dragon Quest. Ou plutôt, vous pouvez travailler avec nous pour le créer ! N’allez-vous pas nous rejoindre et créer le nouveau Dragon Quest ? Nous attendons vos candidatures“

Takeshi Uchikawa : “La mission de ce projet est d’apporter le nouvel attrait de Dragon Quest aux clients du monde entier. Comme l’a dit Horii-san, il s’agit d’un titre ambitieux qui intègre une variété de défis dignes de Dragon Quest pour la nouvelle génération. Cependant, ce n’est pas une mince affaire que d’apporter des changements tout en préservant la tradition d’un titre vieux de 35 ans. Afin d’accomplir cette mission, nous avons plus que jamais besoin de nouveaux “amis” partageant les mêmes idées. Maintenant que nous avons annoncé le titre, l’équipe de développement de Dragon Quest XII fait tout son possible pour atteindre son objectif. Nous travaillons dur pour nous assurer que le jeu que nous créons soutiendra les 35 prochaines années de Dragon Quest. Si vous lisez ceci, pourquoi ne pas vous joindre à Yuji Horii et à nous pour créer les surprises et l’excitation qu’apportera le nouveau Dragon Quest, et l’avenir qui nous attend ? Nous sommes impatients de recevoir les candidatures de créateurs motivés et énergiques qui pensent avoir ce qu’il faut !“

Un teaser pour Dragon Quest XII : The Flames of Fate

Les plateformes et la date de sortie n’ont pas été annoncées, mais une sortie mondiale est prévue.