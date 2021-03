Dragon Quest : une sortie mondiale pour le RPG d’action en équipe basé sur la série animée The Adventure of Dai

En plus de respecter le scénario de la nouvelle série d'animation, Dragon Quest - The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds proposera une histoire inédite.

Dragon Quest – The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds (ou Dragon Quest Dai no Daiboken : Tamashii no Kizuna au pays du Soleil-Levant) a principalement été pensé pour être un free-to-play avec des achats in-app. Jouable jusqu’à trois joueurs, ces derniers vont devoir s’unir et élaborer des stratégies afin de battre l’armée du mal sur un champ de bataille avec trois lignes. Ils devront également observer les mouvements et les attaques des ennemis afin de riposter au bon moment avec des contre-attaques, des esquives ou bien des sorts. Dai, Popp, Maam, Avan, Léona ainsi qu’un héros personnalisable auront des capacités, des techniques spéciales et un rôle différents dans un combat. Les personnages, les attaques, les armes ainsi que les équipements pourront aussi être améliorés et personnalisés, offrant ainsi des éléments stratégiques de RPG, en plus d’une équipe d’action palpitante.

Un trailer pour Dragon Quest – The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds

Développé par DeNa, Dragon Quest – The Adventure of Dai : A Hero’s Bonds sortira sur l’App Store (iOS) et Google Play (Android) dans le courant de l’année dans le monde entier. A noter qu’une bêta fermée sera bientôt lancée en France, en Australie, au Canada, en Angleterre, au Japon, en Nouvelle Zélande et à Singapour afin que les joueurs puissent découvrir certains contenus.