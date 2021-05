Dragon Quest : une série d’annonces et de rétrospectives via un livestream pour les 35 ans de la série

Square Enix annonce la tenue du Dragon Quest 35th Anniversary Special Live pour le 27 mai prochain à 5h30.

L’une des sagas phares de l’éditeur japonais Square Enix fêtera prochainement ses 35 ans et pour ce faire, une célébration en bonne et due forme est programmée dans deux semaines : “Le 27 mai est le jour de Dragon Quest, et pour célébrer le 35ème anniversaire de la série, nous vous proposons un livestream pour vous présenter toutes les dernières informations sur ce qui se passe – et ce qui reste à venir – dans le monde de Dragon Quest. Pour la première fois dans l’histoire de Dragon Quest, la présentation sera diffusée en direct du Japon via YouTube avec plusieurs langues (anglais, japonais, chinois et coréen), afin que nos fans internationaux puissent eux aussi se tenir au courant du développement de la série Dragon Quest. Ne le manquez pas, ou vous le manquerez !”

Le programme du Dragon Quest 35th Anniversary Special Live de Square Enix

Part 1 – Des informations sur les jeux déjà disponibles (avec la présentatrice Natsumi Uga)

Dragon Quest X Online

Dragon Quest Walk

Dragon Quest Tact

Dragon Quest of the Stars

Dragon Quest Monsters : Super Light

Dragon Quest Rivals Ace

Dragon Quest: The Adventure of Dai series

Les nouveaux produits officiels de la licence Dragon Quest

L’attraction Dragon Quest : Great Demon Lord Zoma and the Island of Beginnings dans le parc à thème Nijigen no Mori

Part 2 – Des informations sur les jeux à venir (avec l’acteur JOY et le game designer Yuji Horii)