Dragon Quest Treasures : un spin-off sur l’enfance d’Erik et Mia

Les frères et sœurs Erik et Mia, qui sont apparus pour la première fois dans Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age, vont explorer un paradis pour les chasseurs de trésors.

Erik et Mia vivent sur un drakkar viking, rêvant du jour où ils pourront explorer le monde à la recherche de grands trésors. Une nuit, ils rencontrent deux créatures étranges, Porcus et Purrsula, et sont emmenés dans un lieu mystérieux appelé Draconia, un pays légendaire rempli de trésors qui ne demandent qu’à être découverts. L’aventure dont ils ont toujours rêvé est enfin en marche.

Un trailer pour Dragon Quest Treasures

Dans Dragon Quest Treasures, les joueurs seront amenés à recruter des monstres pour accompagner Erik et Mia dans leur quête pour dénicher des trésors dans les endroits les plus inaccessibles : “Ces créatures charmantes permettront de courir à travers champs, à escalader des montagnes en un seul bond ou à planer au-dessus de gouffres béants. Ils leur apporteront même de l’aide lors de combats contre des chasseurs de trésors rivaux ! Récolter des trésors améliorera la valeur de leur chambre forte, leur permettant ainsi d’agrandir leur base et d’augmenter leur brigade de gentils monstres.”

Dragon Quest Treasures sortira en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 9 décembre prochain.