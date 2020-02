Dragon Quest Tact : un nouveau tactical-RPG sur iOS et Android

Square Enix dévoile un énième Dragon Quest à destination des mobiles.

Après Dragon Quest Rivals (un Heartstone-like), Dragon Quest Walk (un Pokémon Go-like) et Dragon Quest of the Stars (RPG classique), dont la sortie par chez nous est prévue pour le 24 février prochain, Dragon Quest Tact va être nouvelle déclinaison pour les smartphones de la célèbre franchise de l’éditeur nippon Square Enix. Comme Dragon Quest Wars sur l’eShop, le but sera principalement de diriger une armée de monstres pour réaliser des affrontements au tour par tour sur une zone de combat quadrillée. Les attaques seront illustrées via des scènes en 3D.

Les premières images de Dragon Quest Tact

Les microtransactions et les mécaniques gacha viendront amplifier le modèle économique free-to-play du titre qui sortira sur iOS et Android dans le courant de l’année. Le jeu a été développé par le studio Aiming (Logres of Swords and Sorcery, Lord of Knights, Blade Chronicle) et dirigé par Yuji Horii. Le manga Akira Toriyama est toujours responsable du design des monstres tandis que Koichi Sugiyama s’occupe de la bande-son. Un site officiel est en ligne.