Dragon Quest : le compositeur Koichi Sugiyama est décédé

Célèbre pour sa participation historique à la saga Dragon Quest de l'éditeur japonais Square Enix, Koichi Sugiyama a disparu le 30 septembre dernier des suites d'un choc septique à l'âge de 90 ans.

Mentor du célèbre Nobuo Uematsu, le compositeur Koichi Sugiyama est un nom important dans l’industrie vidéoludique (le plus ancien de sa génération d’après le Guinness World Records). Il a été l’un des grands artisans de l’arrivée de la musique de jeu au sein des salles de concerts japonaises dans les années 1980 en plus d’avoir été décoré de l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’or avec rosette en 2018 et nommé personne de mérite culturel en 2020. Si Sugiyama-san a oeuvré sur Dragon Quest depuis la création de la licence, il a également créé de nombreux thèmes musicaux pour des publicités, des séries animées, des films ou encore des fanfares. Son dernier travail a été de composer la bande-son du prochain Dragon Quest XII : The Flames of Fate.

Les funérailles de Koichi Sugiyama ont été célébrées par la famille et les amis proches. Square Enix prévoit d’organiser un rassemblement à sa mémoire dans un futur proche. A noter que ses propos sur la communauté LGBT et sur les droits des femmes avaient entachés sa réputation.

Le mythique thème d’ouverture de Dragon Quest par le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra