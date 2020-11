Dragon Quest : des annonces en 2021 pour les 35 ans du célèbre JRPG

Square Enix donne rendez-vous l'année prochaine pour les 35 ans de la licence Dragon Quest et une célébration avec des annonces.

Si la version améliorée Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée va s’offrir une sortie d’ici début décembre sur PS4, Xbox One et PC dans une édition spéciale après avoir été pensée pour être une exclusivité Nintendo Switch pendant une année, sachant que la version originale avait snobé la machine hybride de Nintendo ainsi que la console de Microsoft, la saga Dragon Quest va continuer à briller en 2021 avec l’arrivée de l’action-RPG Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai (PS5 et PS4 ?), le free-to-play Dragon Quest Dai no Daiboken : Tamashii no Kizuna (iOS et Android), Dragon Quest Dai no Daibôken : Xross Blade sur les bornes d’arcade ainsi qu’un nouvel épisode du spin-off Dragon Quest Monsters.

La liste devrait d’ailleurs s’agrandir puisque pour le 35ème anniversaire de Dragon Quest, le concurrent direct de Final Fantasy, le vénérable Yuji Horii a promis des annonces durant le Dragon Quest X Fall Festival : “L’an prochain, Dragon Quest fêtera son 35ème anniversaire. Je pense que nous serons en mesure de faire toutes sortes d’annonces à ce sujet, mais il y aura toujours beaucoup de choses amusantes à faire dans Astoltia, le monde de Dragon Quest X. Merci de votre soutien continu à la série“. Ainsi outre des mises à jour récurrentes pour le MMORPG qui n’a jamais quitté le territoire japonais et qui pourrait peut-être le faire avec une version PS5, tout porte à croire que le fameux Dragon Quest XII de l’éditeur japonais Square Enix pourrait enfin être officialisé sur les consoles next-gen.

Une démo pour Dragon Quest XI : Les Combattants de la destinée – Edition Spéciale

Les joueurs peuvent dès à présent découvrir ou redécouvrir le début de la quête de l’Éclairé : “La démo présente de nouvelles fonctionnalités et améliorations spécifiques à l’édition ultime, comme la possibilité d’accélérer les combats, les voix japonaises et anglaises, une bande-son symphonique et un mode photo permettant de capturer les paysages envoûtants que découvriront les joueurs au fil de l’aventure. Ce contenu ne représente qu’une infime partie des nouvelles fonctionnalités composant le jeu complet qui offre de nouvelles histoires pour les personnages, un système d’artisanat amélioré et la possibilité de jouer du début à la fin en 2D comme dans un jeu Dragon Quest classique. La progression dans la démo pourra être transférée au jeu complet lors de sa sortie. En bonus, les joueurs qui termineront le scénario principal de la démo recevront trois “graines de compétence”, qui confèrent un point de compétence supplémentaire une fois consommées et peuvent être utilisées dans la démo comme dans la suite de leur progression au sein du jeu complet.”