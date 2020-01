Dragon Ball Z Kakarot : une bande-annonce de lancement qui titille la nostalgie

Les fans de l'oeuvre mythique du mangaka Akira Toriyama vont pouvoir revivre l'histoire de Son Goku d’une manière inédite avec Dragon Ball Z : Kakarot.

Sur les mélodies endiablées du thème musical Bokutachi wa Tenshi Datta (♫ Toki ni uzumoreta kioku no kanata Sou wo sa bokutachi wa tenchi datta Sora no ue kara ai no tane wo maki chirashite Kono hoshi kara kanashimi keshitakatta ♫) de Hironobu Kageyama, l’ultime trailer dédié à la nouvelle adaptation vidéoludique de la licence Dragon Ball Z revient brièvement sur les épreuves et rivalités qui attendent Goku dans les arcs Freezer, Cell et Buu. Celui-ci termine d’ailleurs en apothéose avec le célèbre monologue de Vegeta, le fier prince des Saiyan, où il reconnait aisément la supériorité de son rival : “Toi seul peux y arriver… Parce que c’est toi le meilleur !”

La bande-annonce de lancement de Dragon Ball Z : Kakarot

La sortie de Dragon Ball Z : Kakarot est planifiée pour le 17 janvier prochain sur PS4, Xbox One et PC. Encore une journée d’attente pour les fans les plus pressés. A noter que deux mises à jour seront disponibles en day one (11Go, en plus des 34 Go de données de base à installer) :

Version 1.01 : Ajouts fonctionnels liés aux bonus

Version 1.02 : Temps de chargement améliorés, le voyage rapide du sommet de la Tour Karin vers, Capsule Corporation est désormais possible depuis la mappemonde, ajout de quêtes secondaires, réduction du coût de participation au Contre-la-Montre (avancé) et plusieurs modifications/correctifs

Le collector de Dragon Ball Z : Kakarot se dévoile en vidéo

Disponible pour 229,99 euros, l’édition collector de DBZ Kakarot propose le jeu complet, un seasonpass du jeu, un diorama exclusif avec Goku et son fils Gohan sur un nuage magique en train de faire la course face à un dinosaure (20x20x20cm), un livret avec des illustrations, un coffret en métal et une carte du monde. En bonus de précommande, les joueurs peuvent obtenir un ustensile de cuisine d’amélioration des stats ATQ Corps à corps et PV, une sous-quête et le déblocage anticipé d’un menu entraînement pour affronter “Bonyu”, un nouveau personnage créé Akira Toriyama en personne.