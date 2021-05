Dragon Ball Super : Toei Animation annonce un nouveau film d’animation pour 2022

A l’occasion du Gokû Day (événement officiel lancé en 2015 pour dévoiler des informations inédites sur la licence), le célèbre studio de production japonais Toei Animation a officialisé l’arrivée d’un nouveau film Dragon Ball Super en 2022.

A BIG ANNOUNCEMENT!

New DRAGON BALL SUPER movie is planned for 2022!

Take a look at author Akria Toriyama's comment: https://t.co/Hjgrqsfag5#DBSuperMovie https://t.co/U7NuGYOQmP

— Toei Animation (@ToeiAnimation) May 9, 2021