Dragon Ball Super : Super Hero voit son lancement reporté de plusieurs semaines

La sortie du nouveau long-métrage d'animation Dragon Ball Super : Super Hero a été repoussée à une date encore inconnue suite à un récent piratage des infrastructures informatiques de Toei Animation.

Initialement prévu pour le 22 avril prochain au Japon, et dans le courant de l’été 2022 dans le reste du monde, le premier film Dragon Ball en full CGI est officiellement retardé car Toei Animation a été victime d’un accès non autorisé à son réseau par un tiers : “Cela a rendu difficile la production du film. En conséquence, nous n’avons pas d’autre choix que de reporter la sortie. Nous nous excusons auprès de ceux qui attendent avec impatience la sortie de film inédit. Cependant, nous annoncerons une nouvelle date de sortie dans un futur proche. Merci pour votre compréhension. Veuillez conserver les billets que vous avez déjà achetés à l’avance car ils seront valides pour la nouvelle date de sortie.”

A noter que les dates de diffusion des prochains épisodes de Dragon Quest : Les Aventures de Dai, One Piece, Digimon Ghost Game, et Delicious Party : Pretty Cure sont également affectées par cette intrusion malveillante. Toei Animation a d’ailleurs déclaré qu’il travaillait activement avec une société de sécurité pour déterminer si le piratage avait affecté les données des utilisateurs et des clients.

Un changement de date pour le roman Dragon Ball Super : Super Hero

Pour éviter que certains fans révèlent plusieurs éléments de l’intrigue du film d’animation Dragon Ball Super : Super Hero sur les réseaux sociaux avant la diffusion dans les salles obscures japonaises, l’éditeur japonais Shueisha a également décidé de reporter la sortie du roman éponyme.