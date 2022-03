Dragon Ball Super : Super Hero mettra en scène une bataille mortelle contre l’Armée du Ruban Rouge

L'Armée du Ruban Rouge veut sa revanche dans Dragon Ball Super : Super Hero.

Toei Animation dévoile le synopsis officiel du nouveau film d’animation basé sur la licence Dragon Ball Super : “Dans le passé, l’organisation maléfique de l’Armée du Ruban Rouge avait été détruite par Goku. Mais leur volonté est restée vivante ! Les membres restant ont donné naissance à de nouveaux cyborgs, Gamma 1 et Gamma 2, et ils commencent à mettre en place leur plan de vengeance. Piccolo, qui a été le premier à détecter des événements inquiétantes, s’est infiltré dans la base de l’Armée du Ruban Rouge, où il a découvert l’existence de l’Arme de Destruction Ultime… La petite Pan est kidnappée afin d’attirer son père, Gohan. Une super bataille sans précédent commence ! Où tout ce match à mort mène-t-il ?! Et quel destin attend la Terre ?!”

Pour sauver le monde contre un ennemi puissant dans Dragon Ball Super : Super Hero, le célèbre guerrier namek Piccolo va devoir libérer ses capacités cachées avec nouvelle forme éveille. Pour la première fois dans l’histoire de la licence, Piccolo : Potentiel Libéré va entrer en scène et montrer l’étendue de sa nouvelle puissance. Celle-ci sera visible dans des scènes de combat dessinée avec des “expressions vidéo inédites” en CGI (animations en 3D).

Un deuxième trailer pour Dragon Ball Super : Super Hero

Dragon Ball Super : Super Hero sera diffusé le 22 avril prochain au Japon, notamment dans des salles compatibles en IMAX, 4DX et MX4D.