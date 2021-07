Dragon Ball Super : Super Hero, le nouveau long-métrage DBS pour 2022

Le film d'animation Dragon Ball Super : Super Hero se dévoile dans un teaser entièrement en CGI.

Prévu pour l’année prochaine, Dragon Ball Super : Super Hero mettra en scène plusieurs changements majeurs pour être fidèle au manga comme les fibres musculaires roses de Piccolo qui seront désormais jaunes et sa ceinture bleue qui devient rouge ainsi que les yeux de Krillin (toujours policier) qui ne seront plus de la même couleur que sa peau, mais blancs. Plusieurs artworks permettent également de voir la petite Pan (la fille de Son Gohan et Videl) dans une tenue d’écolière car elle va désormais à la maternelle, un duo inédit et la maison de Piccolo dans le plus pur style namékien avec la nature autour, un lac et des cascades.

The title of the new Dragon Ball Super movie has been announced! New character design art by Akira Toriyama and even our first look at the movie's visuals have also been revealed at the [email protected] 2021 Dragon Ball panel!#dragonballhttps://t.co/qDfPBQ0FuL pic.twitter.com/5eKvq0DFta — DRAGON BALL OFFICIAL SITE (@DB_official_en) July 24, 2021

Impliqué dans le développement de l’histoire et de l’élaboration du character design, Akira Toriyama a adressé un message aux fans : “Dans la continuité de Dragon Ball Super Broly, un nouveau film a été approuvé et est actuellement en cours de production ! Cette fois aussi, j’ai grandement participé à la confection des grandes lignes de l’histoire et des dialogues. Le contenu est toujours secret, je ne peux donc rien dire mais il s’agira d’un contenu féroce et amusant dans lequel un personnage légèrement inattendu aura un grand rôle. Les visuels sont également frais, et cela semble incroyable, alors attendez-le avec impatience !”

Dragon Ball Super : Super Hero à la [email protected] 2021

Akio Iyoku, producteur exécutif de la série Dragon Ball au sein de la Shueisha : “Nous travaillons à plein régime depuis que la date est connue. Pour l’instant, tout ce que je peux dire, c’est que ça va être fantastique ! Toriyama-san travaille avec nous depuis la phase de développement de l’histoire et s’est fortement impliqué dans le processus d’illustration des personnages du film. Au fur et à mesure que nous avons travaillé dessus, il s’est totalement amélioré ! Je suis convaincu que ce sera quelque chose de fantastique, mais je pense vraiment qu’il pourrait finir par laisser les fans abasourdis, pensant des choses comme ‘voilà ce dont Dragon Ball est capable” ou “je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi bon’. J’espère que tous les fans dans le monde entier pourront résister à leur impatience croissante et tenir jusqu’à l’année prochaine !”

Norihiro Hayashida, producteur de la série animée et des films Dragon Ball Super chez Toei Animation : “Je pense que ce nouveau film a un attrait différent de celui de Dragon Ball Super Broly qui était d’une intensité démesurée. Il y a beaucoup plus de scènes de la vie quotidienne qui mettent vraiment en valeur le monde riche que Toriyama-san a créé. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il n’a pas sa part de scènes intenses ! C’est une fusion parfaite entre les classiques de Dragon Ball et les nouveaux aspects de la série, c’est pourquoi je pense qu’il pourrait bien devenir quelque chose de vraiment original et révolutionnaire ! Je pense vraiment que nous allons pouvoir satisfaire les fans de la licence ! Présenter les histoires et les dessins incroyables d’Akira Toriyama de la manière la plus cool possible a toujours été notre mission ! J’espère que vous nous ferez tous la gentillesse d’attendre patiemment et avec enthousiasme un peu plus longtemps !“