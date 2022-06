Dragon Age : Dreadwolf, le nom officiel de Dragon Age 4

Une nouvelle aventure dans les terres de Thedas.

En plus de dévoiler un nom et un logo, le studio canadien BioWare laisse entendre que les opus Inquisition et Dreadwolf de la licence Dragon Age sont connectés : “Solas, le terrible loup. Certains disent qu’il pourrait être un ancien dieu elfique, mais d’autres disent le contraire. D’autres disent qu’il a trahi son peuple… ou qu’il est un sauveur qui cherche maintenant à le sauver au prix de votre monde. Ses motivations sont impénétrables et ses méthodes parfois douteuses, ce qui lui vaut la réputation d’être un dieu filou, un joueur aux jeux sombres et dangereux. Que vous soyez novice en matière d’histoires de Dragon Age ou que vous les ayez toutes vécues, l’utilisation de l’homonyme de Solas suggère sans aucun doute un spectre de possibilités infinies sur la direction que peuvent prendre les choses. Mais au cœur de tout cela, comme dans tous les jeux passés, il y a vous. Si vous êtes nouveau dans Dragon Age, vous n’avez pas à vous inquiéter de ne pas avoir encore rencontré notre antagoniste. Il se présentera comme il se doit le moment venu, mais nous avons fait allusion à son retour lorsque nous avons annoncé #TheDreadWolfRises en 2018.”

May the Dread Wolf take you. Your newest adventure begins in Dragon Age: #Dreadwolf. pic.twitter.com/riYYZXS7O1 — Dragon Age (@dragonage) June 2, 2022

Si Dragon Age : Dreadwolf ne sortira pas en 2022 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC, BioWare promet que des informations inédites seront révélées d’ici la fin de l’année.