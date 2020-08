Dragon Age 4 : “Nous sommes toujours au début de la production”

L'équipe de développement derrière le nouveau Dragon Age de BioWare sort de sa cachette et évoque un monde fantastique entièrement original avec une narration centrée sur les personnages.

Si une partie de l’équipe de BioWare travaille sur la refonte totale de Anthem, une autre doit donner vie à un nouveau Dragon Age. Si le jeu a été annoncé depuis 2018, rien n’a avancé de manière concrète, notamment à cause de nombreux départs : “Vous savez, il y a six ans, nous étions sur scène avec vous pour l’édition 2014 des Game Awards afin de recevoir le prix du jeu de l’année pour Dragon Age Inquisition et depuis, nous imaginons de nouvelles façons d’utiliser la technologie de la prochaine génération pour donner vie au monde et aux personnages de Dragon Age. Nous sommes toujours au début de la production.”

Pour mener à bien le projet, Casey Hudson (général manager de BioWare) s’est entouré du producteur exécutif Mark Darrah, du directeur créatif Matthew Goldman, du senior game designer Graham Scott, de la gameplay designer Melissa Janowicz, du directeur technique Jon Renish, de la lead creature animator Esther Ko, des scénaristes Luke Krist Janson, Patrick Weekes et Sylvia Feketekuty, du directeur narratif John Epler, de l’associate producer Jen Cheverie, du gameplay director Andre Garcia ainsi que de la RPG programmer Katrina Barkwell.

Dans les coulisses de Dragon Age 4

Entre des illustrations et des environnements modélisés ou animés en 3D, les développeurs de BioWare veulent que les décisions des joueurs aient un un réel impact sur le déroulement de l’histoire dans Dragon Age 4, au point de déterminer la vie et la mort de plusieurs compagnons. A noter que le retour du personnage Solas est confirmé par son doubleur.