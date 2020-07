Dragon Age 4 : le développement avance difficilement

Alors que les informations sont maigres concernant Dragon Age 4, Mark Darrah, producteur exécutif chez BioWare, a fait un point sur le développement : “Je réalise que la plupart d’entre vous sont ici pour les nouvelles de Dragon Age et il n’y en a pas eu beaucoup ces derniers temps… Laissez-moi juste dire quelques trucs. Nous travaillons sur le prochain Dragon Age. Oui, nous travaillons à domicile. Le travail à domicile est plus difficile. Nous progressons…”

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately…

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) July 22, 2020