Dr DisRespect s’associe à BoomTV pour créer un studio de développement

Ancien streamer banni de Twitch et désormais sur YouTube, Dr Disrespect veut se lancer dans le développement de jeux vidéo.

Avant d’être une star dans le monde du streaming, Herschel “Guy” Beahm IV aka Dr DisRespect travaillait au sein de l’industrie vidéoludique et plus précisément chez Sledgehammer Games (Activision) où il a joué un rôle déterminant dans la conception de nombreuses cartes de Call of Duty : Advanced Warfare. Véritable spécialiste des FPS et des Battle Royale qui passionne des millions de personnes dans le monde entier, le célèbre créateur de contenu américain a désormais l’ambition de créer des jeux AA voire même AAA avec son propre studio de développement.

Lets build together. Looking for a Studio Head that's going to change the game. Can you keep up?https://t.co/FErkVrtyE1 pic.twitter.com/NFJ8TTvfJ0 — Dr Disrespect (@drdisrespect) August 10, 2021

Pour mener à bien son projet, il a décidé de s’entourer de BoomTV, une plateforme eSport de premier plan : “Ce nouveau studio prévoit de forger un partenariat avec une liste sélective de méga-influenceurs et de travailler en étroite collaboration avec eux pour lancer les jeux de leurs rêves. Ces titres seront soit incubés et développés, soit développés en partenariat ou en co-développement avec des développeurs de jeux indépendants existants et lancés en tant que méga-titres.”

“This is one of those life changing opportunities”

En plus de créer un studio, Dr DisRespect cherche à recruter un directeur expérimenté : “Si vous avez créé et dirigé un studio de jeux ou un éditeur, si vous comprenez ce que c’est que d’embaucher, de diriger, de motiver et de soutenir une équipe d’artistes, de concepteurs et de développeurs de jeux, si vous aimez essayer de nouvelles plateformes et technologies, si vous pouvez parler pendant des heures de jeux, de méta et si vous n’avez pas peur de vous frotter aux données, alors ce poste est peut-être fait pour vous. Vous dirigerez une équipe chargée de créer des jeux. Vous travaillerez dans un environnement au rythme effréné et serez le fer de lance de la conception, de l’art, des boucles de base du jeu, de la méta, des boucles virales et de la rétention, et vous ferez évoluer la monétisation, la mise sur le marché, les fonctionnalités eSport intégrés et le marketing d’influence. Vous travaillerez avec une équipe de personnes intelligentes, orientées vers les résultats, qui ont déjà fait évoluer des produits vers des millions d’utilisateurs, et vous rejoindrez une équipe de classe mondiale et bien financée. Nous voulons vous parler si vous êtes talentueux, si vous souhaitez créer votre propre studio, mais que vous ne le faites pas activement vous-même. C’est l’une de ces opportunités qui changent la vie !“