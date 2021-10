Dr. Brain : la première série télévisée sud-coréenne d’Apple

Le succès phénoménal de Squid Game sur Netflix pousse le concurrent Apple a proposer dès la semaine prochaine sa toute première série sud-coréenne originale sur son service de streaming.

Basé sur le webtoon éponyme de Hongjacga, Dr. Brain suit le brillant spécialiste du cerveau Sewon, interprété par l’acteur Lee Sun-kyun (Parasite), qui subit une horrible tragédie personnelle lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident. Désespérant de découvrir ce qui s’est passé, il se donne beaucoup de mal pour résoudre ce tragique mystère en effectuant des synchronisations cérébrales avec des morts pour accéder à leurs souvenirs et trouver des indices.

‘진실은 죽은 자의 기억 속에 있다.’ 타인의 기억을 통해 진실을 파헤치는 천재 뇌 과학자의 이야기. 김지운 감독, 이선균 주연의 Apple Original 최초 한국 드라마 #Dr브레인 11월 4일 최초 공개. 오직 Apple TV+에서. https://t.co/gTRHsTPkT2 pic.twitter.com/4YOMLKN2hQ — Apple TV (@AppleTV) October 24, 2021

La série télévisée de six épisodes (ils seront diffusés chaque semaine jusqu’au 10 décembre prochain), dont le lancement est prévu pour le 4 novembre prochain sur la plateforme Apple TV+, est produite, écrite et réalisée par Kim Jee-woon. A noter que Kim Jin A et Koh YoungJae se sont également occupés du scénario. Enfin, les producteurs exécutifs sont Samuel Yeunju Ha et Jamie Yuan Lai pour Bound Entertainment, Ham Jung Yeub et Daniel Han pour StudioPlex, Joy Jinsoo Lee et Min Young Hong pour Kakao Entertainment ainsi que Antonio H.W. Lee.

Un trailer pour Dr. Brain