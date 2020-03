DOUZE RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN SUR LES SUITES DE JEUX ABANDONNÉES

Les jeux les plus cultes des 20 dernières années ont tous eu à un moment un projet de suite, ensuite avorté pour des raisons économiques, juridiques voire simplement scénaristiques. Maxime Robinet revient sur 12 projets annulés. Préparez vos mouchoirs.

On a tous un jeu que l’on aurait aimé voir reconduit le temps d’une suite, voire de plusieurs. Il arrive que des projets aient été lancés par les éditeurs, et les développeurs ont passé des mois, parfois des années, à travailler dessus. Mais pour cause de simple brouille comme le révèle Maxime Robinet dans cette chronique en évoquant le cas de FEZ 2, pour des raisons de respect de l’esprit d’une série dans le cas de DOOM, et le plus souvent pour des changements de main de propriétés intellectuelles, certains n’ont pas abouti.

Une petite mine de sel se cache dans cette vidéo

Découvrez dans cette chronique spéciale, de TimeSplitters à Star Wars Battlefront 3 en passant par Zone of the Enders et Megaman Legend, quelles ont été les concepts développés, les ambitions annoncés, les suites avortées et les regrets engrangés.