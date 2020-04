DOUZE RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN SUR ANIMAL CROSSING

Le succès international de Nintendo avec ce jeu n'est pas innocent, et la recette d'Animal Crossing est plus que bien ficelée. Maxime revient dans cette épisode sur tous les petits secrets entourant le titre.

Arrangement des traducteurs avec des remarques pouvant être interprétées comme racistes, débat entre l’équipe de développement sur la représentation du sexe et des et l’orientation sexuelle des animaux, et confusion majeure des noms d’animaux : Animal Crossing cache bien plus de chose sous la surface qu’on pourrait le penser. Le jeu de Nintendo, véritable succès qui déferle comme un raz-de-marée dans sa plus récente édition, New Horizons, est 100% mignon et fait partie des ces jeux, à l’instar de Stardew Valley, où le but n’est pas tant de gagner ou de finir le jeu que d’explorer pour le plaisir.

Dans ce 31ème épisode de 12 RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN, Maxime nous emmène sur la trace des origines du jeu, non seulement son concept mais aussi son premier épisode, sur Nintendo 64. Il revient sur “l’énorme travail d’adaptation pour le public international” sur Gamecube, mais aussi sur l’animé Animal Crossing qui s’est fait très discret en-dehors du Japon. Bref, un numéro à regarder d’urgence pour découvrir plein de petites pépites.

12 RÉVÉLATIONS DE OUF GUEDIN SUR ANIMAL CROSSING