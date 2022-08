Doubles, triples ou pire, pourquoi mes contacts se multiplient sur mon smartphone

Pourquoi a-t-on des contacts en double, triple ou pire dans son smartphone ? Comment faire pour nettoyer cette liste ?

Sur nos smartphones, les contacts représentent un aspect très important. Les applications qui les regroupent permettent d’accéder facilement et rapidement à tout notre carnet d’adresse, pour contacter en quelques clics untel ou unetelle, que ce soit par téléphone, email ou tout autre service de messagerie. Avec le temps, la liste de contacts peut être des plus conséquentes. Et il n’est pas toujours simple de la garder propre. A fortiori quand certains contacts sont présents en plusieurs exemplaires.

Avant l’avènement de nos smartphones, les contacts n’existaient qu’en local sur nos téléphones, en nombre restreint, avec un nombre plus restreint encore qui pouvaient être stockés directement sur la carte SIM. Depuis les smartphones et les systèmes d’exploitation mobiles évolués, nos contacts se sont grandement multipliés, tout comme leur provenance. Pour simplifier l’expérience aux utilisateurs, les OS proposent des applications les regroupant. Et y rajoutent souvent des services de sauvegarde et synchronisation.

Malheureusement, dans la mesure où les contacts sont identifiés via de simples chaînes de caractères, il suffit d’une infime différence dans la fiche pour que les systèmes y voient là deux contacts distincts. Résultat de l’opération, on se retrouve avec deux contacts différents qui sont pourtant les mêmes, avec une petite différence sur telle ou telle ligne dans la fiche.

Pire encore, les systèmes de synchronisation comme iCloud peuvent, comme n’importe quel logiciel, avoir des bugs. Il y a quelque temps, un bug d’iCloud venait justement dupliquer vos contacts. Sans avoir de fâcheuses conséquences – un contact dupliqué ne représente que très peu de stockage -, voir de telles duplications dans la liste peut être frustrant au quotidien.

Pour supprimer les duplications, il n’y a malheureusement pas beaucoup de solutions. La première d’entre elles, la plus fastidieuse, consiste à faire le ménage à la main. Pour chaque contact dupliqué, vous devrez décider de la fiche à conserver et supprimer manuellement les autres. Attention cependant, avec cette méthode, si la source de la duplication (une synchronisation via une autre application, par exemple) est toujours active, les duplications risquent de réapparaître.

Les OS, qu’il s’agisse d’Android ou iOS, proposent des solutions pour fusionner les contacts dupliqués (Android) ou identifier les doublons et les supprimer facilement (iOS, mais il faut passer par l’application Contacts de macOS).

Choisissez la méthode qui vous sied le plus et prenez le temps nécessaire pour faire le ménage dans votre liste de contacts. Votre smartphone vous dira merci !